Ciclismo, Wout van Aert: “Non ho commesso errori, van der Poel è stato più forte”

Secondo argento ai Mondiali di ciclismo per Wout van Aert. Il belga, su un percorso molto adatto alle sue caratteristiche, si è dovuto arrendere in quel di Glasgow allo strapotere del rivale di sempre, Mathieu van der Poel.

Le sue parole al traguardo riportate da Spaziociclismo: “Mathieu è stato più forte e non penso di aver fatto errori. Ero sempre ben posizionato e nelle azioni giuste. Quando ha attaccato ero alla sua ruota e semplicemente non l’ho potuto seguire. Da quel momento ho rapidamente capito che il secondo posto era il miglior risultato possibile”.

E aggiunge: “Penso che abbiamo fatto grandi sforzi per la posizione per essere sempre davanti. In questo modo non abbiamo mai realmente dovuto inseguire. I ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro, purtroppo non sono riuscito a ricompensarli con la maglia iridata, ma devo accettare che qualcuno è stato più forte”.

In generale: “Ovviamente sono venuto qui per vincere, non per arrivare secondo. Ma ci sono stati Mondiali in cui sapevo che avrei potuto fare qualcosa diversamente, ma oggi non ho questa sensazione, quindi è più facile per me accettare la sconfitta”.

