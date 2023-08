Ciclismo, l’Italia può riprovarci agli Europei! Percorso che strizza l’occhio a una volata di Milan

L’Italia ha ben interpretato la prova in linea maschile ai Mondiali 2023 di ciclismo, facendo gara dura e poi regalando un sogno con l’attacco solitario di Alberto Bettiol quando mancavano 54 chilometri al traguardo. Il toscano è stato ripresa quando restavano 23 km da percorrere, proprio nel momento in cui l’olandese Mathieu van der Poel ha piazzato la micidiale rasoiata che gli ha permesso di conquistare il titolo iridato. La nostra Nazionale resta a digiuno, l’ultimo sigillo è ormai vecchio di 15 anni e porta il nome di Alessandro Ballan a Varese nel 2008.

Il Bel Paese potrebbe però avere una nuova chance in occasione degli Europei, in programma domenica 24 settembre nei Paesi Bassi. Nella regione del Drenthe verrà messa in palio la maglia blu-stellata e i ragazzi del CT Daniele Bennati potrebbero togliersi delle soddisfazioni. Il percorso è caratterizzato da un circuito finale di 13,8 chilometri per buona parte pianeggiante, ma nel finale è previsto lo strappo del Col du Vam che condurrà sul traguardo: 400 metri di ascesa che potrebbero mescolare le carte in tavola.

Alberto Bettiol, Matteo Trentin e Andrea Bagioli potrebbero dire la loro, ma l’Italia potrebbe anche puntare su un nuova carta: quel percorso strizza l’occhio a un possibile arrivo di gruppo e la volata appare uno scenario assolutamente possibile, dove il Bel Paese potrebbe davvero dettare legge con la forza propulsiva di Jonathan Milan.

Foto: Lapresse