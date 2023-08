Ciclismo, visti negati per gli eritrei ai Mondiali. Biniam Girmay resta fuori, poi rinuncia per infortunio

Alcuni corridori eritrei si sono visti negare il visto per partecipare ai Mondiali 2023 di ciclismo. In vista della prova in linea, che andrà in scena domenica 6 agosto a Glasgow, il quotato Biniam Girmay, Natnael Tesfatsion, Merhawi Kudus e Amanuel Ghebreigzabhier non hanno ricevuto il permesso per poter entrare in Gran Bretagna. Ricordiamo che il Paese è ormai fuori dall’Europa e dagli accordi di Schengen, dunque i corridori africani residenti in Europa devono necessariamente richiedere un visto e, come ha riferito GCN, soltanto Natnael Berhane, Henok Mulubrhan e Dawit Yemane hanno ricevuto il via libera. Non è chiaro a che punto del procedimento i visti sono stati rifiutati e non si sa quanto tempo sia necessario per ricevere la situazione, quando ormai mancano soltanto quattro giorni all’evento.

Biniam Girmay ha poi comunicato di avere rinunciato alla partecipazione alla rassegna iridata. Il corridore della Intermarché-Circu-Wanty ha dato forfait in seguito alla caduta in cui è incappato sabato scorsa alla Classica di San Sebastian, dove ha rimediato contusioni e dolori all’anca che ancora condizionano la sua pedalata. L’eritreo ha dichiarato: “Sono ovviamente molto dispiaciuto di ritirarmi dalla selezione per i Mondiali, che erano uno degli obiettivi principali di questa stagione fin dallo scorso inverno. Avevo buone sensazioni dopo il Tour de France, ma la caduta nella Clasica San Sebastián mi provoca un dolore troppo forte per poter difendere le mie possibilità ai Mondiali. La mia priorità è ora recuperare da questa caduta e poi prepararmi per l’ultima parte della stagione, con bei traguardi nelle corse di un giorno come il Grand Prix de Plouay e le classiche canadesi”.

Foto: Lapresse