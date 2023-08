Ciclismo, Mondiali 2023: il percorso e l’altimetria a Glasgow. L’iride si assegna su un tracciato da classica

Domenica 6 agosto andrà in scena la prova in linea riservata agli uomini elite dei Mondiali di ciclismo su strada 2023. L’ambitissima maglia iridata verrà assegnata all’interno della prima storica rassegna multidisciplinare organizzata dall’UCI a Glasgow, dove saranno protagoniste quasi tutte le discipline del ciclismo. Andiamo dunque ad analizzare il percorso dell’attesissima prova.

PERCORSO

Si partenza da Edimburgo per arrivare a Glasgow dopo 272,4 chilometri. Il secondo disegno più lungo del nuovo millennio (dopo l’edizione di Madrid 2005 ricalcherà per lunghi tratti quello proposto agli Europei del 2018, quando a trionfare fu Matteo Trentin. Primi 120 km in linea, con le due salite di Bonnybridge (4.4 km al 3.4%) e di Crow Road (5,6 km al 4%) che, pur essendo le più dure non dovrebbero fare la differenza.

La musica cambia con l’ingresso nel circuito cittadino di Glasgow: un anello di 14.3 km da percorrere ben dieci volte. Disegno estremamente tecnico e ricchissimo di curve ad angolo retto che sarà un continuo saliscendi. Otto gli strappi per ogni giro, in rapidissima successione e con i 250 metri al 6% di Montrose Street a chiudere la serie. Strappi brevi, non durissimi, ma che offriranno continue opportunità a chiunque vorrà attaccare.

ALTIMETRIA

Foto: LaPresse