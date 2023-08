Ciclismo su pista, Mondiali 2023: oggi il primo turno dell’inseguimento a squadre, Filippo Ganna e compagni vogliono l’oro

Sono passati due anni da quell’impresa indimenticabile: la finale contro la Danimarca alle Olimpiadi di Tokyo è ancora negli occhi di tutti, ma il quartetto azzurro vuole ripetersi e non fermarsi al passato. In scena oggi il turno di qualificazione dell’inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista in quel di Glasgow.

Inizia il cammino di Filippo Ganna e compagni, che proseguirà per due giorni (domani il primo round, dopodomani le finali) e poi darà appuntamento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Assieme al recordman dell’ora Ganna spazio ai componenti del trenino delle meraviglie: Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan, con Manlio Moro la new entry che supporterà il poker d’oro in Giappone.

Occhio ovviamente alle rivali: la Gran Bretagna è campionessa iridata in carica, anche se mancherà un pezzo di lusso come Ethan Hayter, la Danimarca fa sempre paura, da seguire anche la Francia campionessa d’Europa.

Foto: Lapresse