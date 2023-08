Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari 3 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 3 agosto va in scena la prima giornata dei Mondiali 2023 di ciclismo. A Glasgow (Gran Bretagna) si alza il sipario sulla super edizione dedicata a tutte le specialità sulle due ruote. Spazio al ciclismo su pista e alla mountain bike, con l’Italia che calerà l’asso importantissimo dell’inseguimento a squadre maschile guidato da Filippo Ganna e Jonathan Milan. Da seguire anche Martina Alzini e Vittoria Guazzini nell’inseguimento individuale, oltre a Michele Scartezzini nello Scratch.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi giovedì 3 agosto ai Mondiali 2023 di ciclismo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD ed Eurosport 1 per quanto riguarda il ciclismo su pista; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI

Giovedì 3 agosto

10.30 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, qualificazioni

12.03 CICLISMO SU PISTA – Team sprint femminile, qualificazioni

12.47 CICLISMO SU PISTA – Team sprint maschile, qualificazioni

13.43 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale femminile, qualificazioni

14.52 PARACICLISMO SU PISTA – B 1 km time trial femminile, qualificazioni

15.24 PARACICLISMO SU PISTA – C5 500 m time trial femminile, qualificazioni

15.42 PARACICLISMO SU PISTA – C4 omnium maschile, 200 m time trial

17.30 MOUNTAIN BIKE – Downhill femminile juniores, qualificazioni

18.00 MOUNTAIN BIKE – Downhill maschile juniores, qualificazioni

18.45 PARACICLISMO SU PISTA – C3 inseguimento individuale femminile, finali

18.59 PARACICLISMO SU PISTA – C4 inseguimento individuale maschile, finali

19.13 PARACICLISMO SU PISTA – C5 500 time trial femminile, finale

19.28 PARACICLISMO SU PISTA – C1 inseguimento individuale maschile, finali

19.42 PARACICLISMO SU PISTA – B 1 km time trial femminile, finale

20.03 CICLISMO SU PISTA – Team sprint femminile, round 1

20.16 PARACICLISMO SU PISTA – B inseguimento individuale maschile, finali

20.30 PARACICLISMO SU PISTA – C5 scratch maschile

20.50 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale femminile, finali

21.05 PARACICLISMO SU PISTA – C2 inseguimento individuale maschile, finali

21.19 CICLISMO SU PISTA – Team sprint femminile, finali

21.27 CICLISMO SU PISTA – Scratch maschile

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 18.45 e a seguire su RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle ore 18.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 18.45, gratis; Eurosport.it, Discovery+ per tutto il ciclismo su pista (dalle ore 10.30 fino alla conclusione della sessione mattutina e dalle ore 18.45 fino al termine della sessione serale), per gli abbonati; Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.45, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per tutto il ciclismo su pista.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CICLISMO 2023

10.30 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento a squadre maschile, qualificazioni: Italia (Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan)

12.47 CICLISMO SU PISTA – Team sprint maschile, qualificazioni: Italia (Daniele Napolitano, Matteo Bianchi, Mattia Predomo)

13.43 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale femminile, qualificazioni: Martina Alzini, Vittoria Guazzini

14.52 PARACICLISMO SU PISTA – B 1 km time trial femminile, qualificazioni: Chiara Colombo/Elena Bissolati, Marianna Agostini/Alice Gasparini

15.24 PARACICLISMO SU PISTA – C5 500 m time trial femminile, qualificazioni: Claudia Cretti

17.30 MOUNTAIN BIKE – Downhill femminile juniores, qualificazioni: Clarissa Carzolio

18.00 MOUNTAIN BIKE – Downhill maschile juniores, qualificazioni: Christian Hauser

20.30 PARACICLISMO SU PISTA – C5 scratch maschile: Andrea Tarlao

21.27 CICLISMO SU PISTA – Scratch maschile: Michele Scartezzini

Foto: Federciclismo