Ciclismo su pista, Mondiali 2023: il quartetto deve cambiar marcia se vuole la finale per l’oro

Seconda giornata dedicata alla disciplina che negli ultimi anni sta facendo più emozionare l’Italia del ciclismo su pista. In scena oggi il primo round dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Glasgow: in palio ci sono le finali per le medaglie (appuntamento a domani).

Il quartetto tricolore, lo stesso che ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo, con Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan non è stato convincente nell’esordio, rischiando addirittura di non essere nel gioco per l’oro. 3’50″408, tempo molto alto rispetto agli standard e un pizzico di fortuna grazie alla caduta della Gran Bretagna che è rimasta fuori dalla lotta per il titolo.

Le parole di Consonni fanno ben sperare: “Possiamo dire di aver rotto il ghiaccio. Credo che possiamo solo migliorare. Era importante entrare tra le prime quattro e ci siamo riusciti. Domani è un’altra gara…”.

Fondamentale sarà migliorare e trovare un tempo attorno al 3’47” per centrare la finalissima per il titolo: la Danimarca sembra in stato di grazia, i rivali però sono la Nuova Zelanda (3’49″113 in qualifica).

