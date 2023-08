Ciclismo su pista, Mondiali 2023: Elia Viviani medaglia di bronzo nell’eliminazione

Elia Viviani abdica, ma a 34 anni sale per l’ennesima volta sul podio ai Mondiali di ciclismo su pista. L’azzurro non riesce a confermare il titolo iridato nell’eliminazione in quel di Glasgow: il corridore della Ineos Grenadiers, vincitore sia nel 2021 che nel 2022, porta a casa comunque un’ottima medaglia di bronzo.

Nella sua gara Viviani si destreggia bene fino a tre giri dal termine, correndo sempre in sicurezza, stando nelle posizioni d’avanguardia ed evitando soprattutto le due cadute che hanno fermato la corsa. Poi, nel momento decisivo, si è accesa la spia della riserva, riuscendo comunque a centrare la top-3.

Per l’azzurro è la settima medaglia a livello iridato, la terza nell’eliminazione dove detiene anche il titolo europeo agguantato a Monaco l’anno scorso. La sfida per il titolo non c’è praticamente stata: il padrone di casa britannico Ethan Vernon ha dominato in lungo e in largo battendo la sorpresa di giornata, il canadese Dylan Bibic.

Foto: Laurent Sanson LPS