Ciclismo, Mondiali 2023: la startlist e gli orari di partenza della cronostaffetta mista. Per l’Italia c’è Bettiol

Si inizia a parlare di cronometro ai Mondiali di ciclismo su strada in corso di svolgimento a Glasgow. In terra scozzese va in scena domani l’edizione numero quattro della staffetta a cronometro mista.

Il Bel Paese è reduce da due annate a podio: l’anno scorso arrivò un eccellente argento in terra australiana, anche se quest’anno la formazione è nettamente rimaneggiata: la stella sarà Alberto Bettiol, reduce da una super prova in linea, e ci sarà spazio anche per alcuni corridori della pista.

Andiamo a scoprire la startlist con gli orari di partenza: gli azzurri prenderanno il via alle 16.00.

STARTLIST E ORARI DI PARTENZA CRONOSTAFFETTA MISTA MONDIALI CICLISMO 2023

14:00:00 AFGHANISTAN (AFG) 171 HAIDARI Qais Uomo 172 JORAT Mohamad Islam Uomo 173 MIRZAEE Ahmad Uomo 174 HASHIMI Fariba Donna 175 HASHIMI Yulduz Donna 176 REZAYEE Zahra Donna 14:04:00 UZBEKISTAN (UZB) 161 BOCHAROV Dmitriy Uomo 162 FOMOVSKIY Aleksey Uomo 163 KHALMURATOV Muradjan Uomo 164 KARIMOVA Sofiya Donna 165 KUSKOVA Yanina Donna 166 ZABELINSKAYA Olga Donna 14:08:00 UCI WORLD CYCLING CENTRE (SUI) 151 ARSLAN ANSARI Amir Uomo 152 ROGORA Kiya Uomo 153 WAIS Ahmad Badreddin Uomo 154 GEREFIEL Selam Amha Donna 155 le ROUX Maude Elaine Donna 156 TASANE Elina Donna 14:12:00 CHINA (CHN) 141 JU Jinyang Uomo 142 LI Tiancheng Uomo 143 XUE Ming Uomo 144 CUI Yuhang Donna 145 LU Siying Donna 146 SUN Jiajun Donna 14:16:00 MAURITIUS (MRI) 131 de COMARMOND Aurelien Uomo 132 MAYER Alexandre Uomo 133 ROUGIER-LAGANE Christopher Uomo 134 HALBWACHS Aurelie Donna 135 LAMUSSE Raphaelle Donna 136 le COURT de BILLOT Kimberley Donna 14:20:00 UKRAINE (UKR) 121 BILYI Maksym Uomo 122 NOVAKOVSKYI Vitalii Uomo 123 POLUPAN Dmytro Uomo 124 BIRIUKOVA Yuliia Donna 125 NAHULIAK Daryna Donna 126 SHEKEL Olga Donna 14:50:00 KAZAKHSTAN (KAZ) 111 CHZHAN Igor Uomo 112 FEDOROV Yevgeniy Uomo 113 GRUZDEV Dmitriy Uomo 114 POTAPOVA Faina Donna 115 SULTANOVA Rinata Donna 116 UMUTZHANOVA Makhabbat Donna 14:54:00 SPAIN (ESP) 101 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel Uomo 102 GARCIA PIERNA Raul Uomo 103 ROMEO ABAD Ivan Uomo 104 ALONSO DOMINGUEZ Sandra Donna 105 MARTIN MARTIN Sara Donna 106 TERUEL RIBES Alba Donna 14:58:00 POLAND (POL) 91 BODNAR Maciej Uomo 92 BROZYNA Piotr Uomo 93 GAJDULEWICZ Mateusz Uomo 94 JASKULSKA Marta Donna 95 LACH Marta Donna 96 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka Donna 15:02:00 UNITED STATES (USA) 81 BARTA William Uomo 82 CRADDOCK G Lawson Uomo 83 POWLESS Neilson Uomo 84 JASTRAB Megan Donna 85 LABECKI Coryn Donna 86 SCHNEIDER Skylar Donna 15:06:00 AUSTRIA (AUT) 71 GAMPER Patrick Uomo 72 POSTLBERGER Lukas Uomo 73 SCHONBERGER Sebastian Uomo 74 SCHREMPF Carina Donna 75 SCHWEINBERGER Christina Donna 76 SCHWEINBERGER Kathrin Donna 15:10:00 FRANCE (FRA) 61 ARMIRAIL Bruno Uomo 62 CAVAGNA Remi Uomo 63 COQUARD Bryan Uomo 64 CORDON RAGOT Audrey Donna 65 KERBAOL Cedrine Donna 66 LABOUS Juliette Donna 15:44:00 GREAT BRITAIN (GBR) 51 BIGHAM Daniel Uomo 52 CHARLTON Josh Uomo 53 VERNON Ethan Uomo 54 BACKSTEDT Elynor Donna 55 GEORGI Pfeiffer Donna 56 SHACKLEY Anna Donna 15:48:00 NETHERLANDS (NED) 41 HOOLE Daan Uomo 42 van DIJKE Tim Uomo 43 van EMDEN Jos Uomo 44 ADEGEEST Loes Donna 45 van ANROOIJ Shirin Donna 46 WIEBES Lorena Donna 15:52:00 GERMANY (GER) 31 HEIDEMANN Miguel Uomo 32 STEIMLE Jannik Uomo 33 WALSCHEID Maximilian Richard Uomo 34 BAUERNFEIND Ricarda Donna 35 KLEIN Lisa Donna 36 KOCH Franziska Donna 15:56:00 AUSTRALIA (AUS) 21 DURBRIDGE Luke Uomo 22 MATTHEWS Michael Uomo 23 PLAPP Lucas Uomo 24 HANSON Lauretta Donna 25 ROSEMAN-GANNON Ruby Donna 26 ROY Sarah Donna 16:00:00 ITALY (ITA) 11 BETTIOL Alberto Uomo 12 CATTANEO Mattia Uomo 13 MORO Manlio Uomo 14 PATERNOSTER Letizia Donna 15 PERSICO Silvia Donna 16 VIGILIA Alessia Donna 16:04:00 SWITZERLAND (SUI) 1 BISSEGGER Stefan Uomo 2 KUNG Stefan Uomo 3 SCHMID Mauro Uomo 4 CHABBEY Elise Donna 5 KOLLER Nicole Donna 6 REUSSER Marlen Donna

Foto: Lapresse