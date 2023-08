Ciclismo su pista, Martina Fidanza quarta nello scratch ai Mondiali. Quartetto maschile in finale per l’oro

Seconda giornata di gare ai Mondiali di ciclismo su pista 2023. In quel di Glasgow l’Italia resta ancora senza medaglie, ma domani avrà la prima grande possibilità di timbrare il cartellino.

Il podio è già assicurato per il quartetto di inseguimento a squadre maschile: Filippo Ganna, Jonathan Milan, Manlio Moro e Francesco Lamon hanno timbrato il tempo di 3:46.855 e domani andranno a sfidare la Danimarca per l’oro. Finalina per il bronzo tra Nuova Zelanda ed Australia.

Dopo due titoli iridati di fila deve accontentarsi del legno Martina Fidanza nello scratch. Volata di rimonta questa volta per l’azzurra che non riesce a prendere la medaglia: trionfa dominando la statunitense Jennifer Valente davanti alla neerlandese Maike van der Duin e alla neozelandese Michaela Drummond.

Nei 500 metri con partenza da fermo al femminile successo per Emma Hinze con il tempo di 32.820: deve arrendersi per 136 millesimi l’australiana Kristina Clonan, terza l’altra teutonica Lea Sophie Friedrich.

Ultima finale di giornata la sprint a squadre al maschile: se l’aggiudica l’Olanda in 41.647 riscattando la finale persa con l’Australia l’anno scorso e battendo proprio gli Aussie. Bronzo alla Francia.

Foto: Lapresse