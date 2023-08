Ciclismo su pista, verso Italia-Danimarca: Ganna in gran forma, Milan in ripresa. C’è un anello debole

Dall’incubo eliminazione al sogno d’oro. L’inseguimento a squadre maschile di ciclismo su pista continua a regalare emozioni e, soprattutto, gioie ai tifosi italiani. Il Bel Paese ha raggiunto la finale per l’oro ai Mondiali di Glasgow, appuntamento a domani sera.

Il trenino diretto da Marco Villa sembra aver trovato la quadratura del cerchio dopo un esordio tutt’altro che positivo nel quale si è rischiata la beffa (eliminazione della Gran Bretagna a causa di una caduta e qualche centesimo a favore hanno aiutato).

Filippo Ganna e compagni oggi però non hanno tradito: Francesco Lamon, soprattutto, e Jonathan Milan sono stati eccellenti, a supportare anche Manlio Moro, schierato al posto di Simone Consonni. Proprio questo ruolo sembra l’anello debole in questo contesto: sia Moro oggi che Consonni ieri hanno perso le ruote troppo presto, ma i compagni in ogni caso sono stati bravi a rispondere presenti.

Domani la Danimarca, una squadra apparsa fino ad ora imbattibile e capace di timbrare in scioltezza 3:45.634 contro l’Australia. Per l’Italia il tempo è stato di 3:46.855, c’è ancora un po’ di margine, con un Ganna apparso addirittura in controllo nell’ultimo chilometro. Se dovessimo fare un pronostico però alla vigilia diremmo 55%/45% in favore degli scandinavi.

