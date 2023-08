Ciclismo, Simone Consonni cambia squadra: biennale con la Lidl-Trek, grandi volate con Milan

Simone Consonni ha firmato un contratto biennale con la Lidl-Trek. Il bergamasco rafforzerà così la formazione statunitense, in particolar modo negli sprint. Il Campione Olimpico dell’inseguimento a squadre, reduce da un infortunio rimediato durante gli allenamenti ai Mondiali, spera di recuperare la miglior forma fisica per l’inizio della prossima stagione.

Simone Consonni ha espresso tutta la propria soddisfazione: “La proposta di Lidl-Trek è arrivata nel momento ideale della mia carriera: per questa nuova avventura credo di aver scelto il Team perfetto per esprimere tutto il mio potenziale come corridore e come uomo di squadra. Sento di poter crescere ancora, essere più costante e diventare un corridore importante per gli obiettivi del Team. Lavorare su me stesso per raggiungere questo status sarà la mia priorità“.

Il 28enne, che in carriera ha vinto tre gare su strada (l’ultima lo scorso 3 febbraio al Saudi Tour), affiancherà l’altro nuovo acquisto Jonathan Milan, con cui imposterà delle volate da sogno. L’azzurro ha proseguito: “L’idea di aiutare gli altri mi rende più felice dell’idea di avere il mio spazio, la mia libertà. È un approccio, una qualità direi, che molti mi hanno riconosciuto nel corso degli anni, e voglio davvero migliorarlo nella mia nuova avventura con Lidl-Trek“.

Simone Consonni lascerà così la Cofidis dopo quattro annate agonistiche e indosserà la terza maglia diversa da pro’ (aveva iniziato la carriera nel 2017 con la UAE Emirates): “Lidl-Trek ha velocisti davvero forti nel Team. Ho un rapporto speciale con Jonathan Milan, ci conosciamo bene e abbiamo condiviso esperienze incredibili indossando la maglia azzurra in pista. Aiutarlo a crescere sarà uno dei miei compiti, qualcosa che mi motiva molto. Ma, a parte il mio feeling con Jonathan, non vedo l’ora di dare un contributo completo al Team. Ricordo chiaramente la vittoria di Mads Pedersen al Tour de France di quest’anno: è stato impressionante vedere corridori come Ciccone, Skjelmose e Lopez tirare per lui in piano, così come il perfetto lavoro di squadra in finale. Mostra la dimensione di quanto sia forte lo spirito di squadra di Lidl-Trek“.