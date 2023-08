Ciclismo: Robert Stannard squalificato per doping. Salterà i Mondiali 2023

Dopo Miguel Angel Lopez, arriva lo stop anche per Robert Stannard. Il ciclista in forza all’Alpecin Deceunick infatti nella serata di ieri è stato sospeso dalla Federazione Internazionale a causa di un presunto utilizzo di sostanze dopanti durante le stagioni 2018-2019, fattore che non gli consentirà di prendere parte ai Campionati Mondiali 2023, in partenza quest’oggi a Glasgow (Scozia). Il nativo di Sydney nello specifico avrebbe disputato la prova in linea, segmento previsto questa domenica.

Si tratta dell’ennesima sospensione nel giro di pochi giorni. Oltre a quella di Lopez nelle ultime ore sono arrivate anche quelle per Luca Cretti ed Alex Baduin, controllati rispettivamente ai Campionati Italiani e al Giro d’Italia.

L’australiano – che ha già dichiarato di voler fare ricorso- si è difeso attraverso l’agenzia Signature Sport, non sbilanciandosi particolarmente ma sostenendo comunque la sua innocenza: “Sono stato informato dall’Unione Ciclistica Internazionale che ritiene che io abbia commesso una violazione delle regole antidoping più di quattro anni fa – ha detto l’oceanico nelle parole tradotte da Eurosport – Non ho mai utilizzato intenzionalmente o consapevolmente una sostanza proibita e pertanto chiederò che il mio caso venga deferito al Tribunale antidoping dell’UCI. Sono impaziente di depositare la mia difesa e sono fiducioso di essere scagionato e continuare la mia carriera. Rispetterò la riservatezza della procedura e quindi non commenterò oltre“.

L’Alpecin Deceuninck invece ha precisato che, visto che i fatti risalgono a un periodo antecedente all’ingaggio dell’atleta, si confronterà regolarmente con il diretto interessato attendendo il responso: “La Alpecin Deceuninck ha appena preso atto del fatto che l’Unione Ciclistica Internazionale ritiene che Robert Stannard abbia commesso una violazione delle regole antidoping nel 2018 e nel 2019. Stannard si è unito al team il 1° gennaio 2022. Questo all’interno di un accordo di 2 anni che scade alla fine di questa stagione. Questo caso specifico risale al 2018 e 2019, più di quattro anni fa e più di tre anni prima del trasferimento di Stannard al nostro team. Rispettiamo la decisione dell’UCI e ci atterremo ad essa. Nel frattempo, ci informeremo ulteriormente con il corridore, il suo management e l’UCI. L’Alpecin Deceuninck non commenterà ulteriormente fino a quando non riceveremo chiarimenti completi dalle tre parti sopra menzionate“.

In virtù di quanto successo l’Australia potrà schierare solo sette corridoi per la prova in linea di Glasgow: nello specifico Simon Clarke, Luke Durbridge, Caleb Ewan, Kaden Groves, Harry Sweeny, Luke Plapp e Michal Matthews.

