Ciclismo, Mondiali 2023: Chloe Dygert trionfa nella cronometro a Glasgow. Si ferma Reusser, Alessia Vigilia 24ma

È tornata definitivamente Chloe Dygert. Aveva già dato i primi segnali, tra pista e strada, ma oggi arriva la vera e propria conferma: la statunitense è la nuova campionessa del mondo a cronometro. Sul percorso di 36,2 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Stirling, la 26enne mette da parte anni bui dovuti ad un brutale infortunio (caduta bruttissima ai Mondiali di Imola) e, a due anni dall’accaduto e tre dal trionfo nello Yorkshire torna a vestire la maglia iridata.

Spettacolare la sua prova odierna: partita a tutta nel tratto pianeggiante, ha gestito la velocità ed ha pagato leggermente lo scotto sul finale in salita ma ha conservato la prima piazza fino alla fine con il tempo di 46:59 alla media di 46.229 km/h.

Beffata l’australiana Grace Brown: staccata di oltre 30” a metà gara, ha messo in scena una rimonta eccezionale nello strappo conclusivo ma si è arresa di soli 6”. Medaglia di bronzo all’Austria: inatteso il podio per Christina Schweinberger, a 1’13” dalla vetta. Quarta Anna Henderson (Gran Bretagna), quinta Juliette Labous (Francia). Da segnalare lo stop di Marlene Reusser: l’elvetica, la più attesa, si è fermata dopo pochi chilometri di gara restando seduta in strada in lacrime (molto probabilmente problemi dovuti alla caduta di martedì nella cronostaffetta).

In casa Italia la migliore è Alessia Vigilia: 24ma piazza per l’azzurra a 3’40” di ritardo. Più staccata una Vittoria Guazzini ancora lontana dalla forma migliore, 32ma.

