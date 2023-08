Ciclismo: Mikel Landa si trasferisce alla Soudal – Quick Step, nuovo gregario per Evenepoel

Ancora novità alla Soudal – Quick Step con la squadra belga che sta rivoluzionando il roster in vista della prossima stagione. L’obiettivo primario è ovviamente quello di tenere in casa Remco Evenepoel, poi di trovargli la rosa perfetta per trascinarlo a vincere il Tour de France.

Mancavano scalatori per la compagine belga e ne arriva uno puro come Mikel Landa. Lo spagnolo classe 1989 firma un contratto di due anni fino al 2025.

Le sue parole: “Sono molto contento al pensiero di unirmi alla Soudal-QuickStep. Da fuori, sono sempre stato impressionato dalla coesione che c’è fra i compagni di squadra in tutte le situazioni in cui si trovano e dal modo in cui sostengono il loro capitano. Sono felice e motivato da questa nuova sfida e dall’idea di dare una mano a Evenepoel. Mi sono sempre trovato bene nel sostenere compagni più giovani e so che mi troverò bene in questa situazione. Voglio dare il massimo, sono convinto di poter fare tanto per Remco e, allo stesso tempo, ho fiducia sul fatto di poter fare buoni risultati io stesso, quando ne avrò l’opportunità“.

Il commento di Lefevere: “Lo conosciamo da tanto tempo, è stata una presenza costante nelle posizioni di testa sulle salite dei Grandi giri fin da quando è passato professionista e pensiamo che sia l’uomo giusto per potenziare la nostra squadra, dato che stiamo progressivamente spostando le nostre attenzioni sulle classifiche generali“.

