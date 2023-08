Ciclismo, Luca Mozzato vince la prima gara da pro’! Sigillo al Tour du Limousin in volata

Luca Mozzato ha conquistato la sua prima vittoria da professionista. Il ciclista italiano ha vinto la seconda tappa del Tour du Limousin-Périgord, imponendosi sul traguardo di Trélissac al termine di 186 km su un percorso vallonato e con la Cote de Sarlac (2,4 km al 4,4% di pendenza media) posta a 18 km dall’arrivo.

L’alfiere del Team Arkéa-Samsic ha trionfato al termine di una volata in leggera salita, riuscendo a battere il britannico Lewis Askey (Groupama-FDJ) e il francese Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen Team). In top-10 anche Filippo Fiorelli (ottavo) e Giovanni Leonardi (nono). Il 25enne reduce dal Tour de France è riuscito finalmente ad alzare le braccia al cielo dopo una serie di secondi posti raccolti nel corso delle ultime sei stagioni da pro’, come quelli al Tro-Bro-Léon e al Grote Prijs Marcel Kint nel 2022.

Il francese Romain Grégoire resta al comando della classifica generale di questa breve corsa a tappe in terra transalpina. Il portacolori della Groupama-FDJ precede di 19” il connazionale Benoit Cosnefroy (AG2R Citroen) e di 26” l’australiano Michael Storer (Groupama-FDJ). Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) è quarto a 39”. Domani la terza e penultima tappa: 195 km da Sarran a Bort les Orgues, con l’arrivo in salita (5,8 km al 6%).

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo