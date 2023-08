Ciclismo: Lorenzo Fortunato sarà un nuovo corridore dell’Astana. Firmato un biennale

La carriera di Lorenzo Fortunato proseguirà con l’Astana Qazaqstan. Il 27enne bolognese ha firmato un contratto biennale con la formazione del World Tour diretta da Aleksandr Vinokurov, lasciando dopo tre stagioni il team Eolo-Kometa.

Lo scalatore italiano proverà a rilanciarsi nella squadra kazaka, dopo che in questa stagione ha come miglior risultato la conquista della classifica generale alla Vuelta Asturias, dove ha anche vinto una tappa. Al Giro d’Italia 2023 non è mai riuscito ad essere realmente protagonista, avendo come miglior piazzamento il quattordicesimo posto a Lago Laceno nella quarta tappa. Alla fine della Corsa Rosa ha concluso al ventunesimo posto della classifica generale.

Queste le prime parole del ciclista bolognese, riprese da SpazioCiclismo: “Sono molto felice di unirmi all’Astana, una squadra con una grande storia. Spero di poter continuare a progredire con loro, così come ho fatto negli ultimi tre anni. Sono sicuro che con il calendario di gare più importante, che avrò a disposizione, potrò avere più opportunità per mettermi in gioco, sia come gregario che come corridore da risultato. Sono molto grado della possibilità che mi è stata data di passare nel World Tour e spero di poter ripagare la fiducia nei prossimi anni”.

Sicuramente il passaggio in una squadra World Tour rappresenta un momento importante nella carriera di Fortunato, che ha comunque dimostrato di essere un buon protagonista nelle corse a tappe più brevi, come dimostrano il quinto posto al Tour of The Alps e il sesto al Giro di Slovenia.

Ha parlato anche Vinokurov, che ha anche presentato quale sarà il ruolo di Fortunato all’interno dell’Astana: “Con tutti i risultati che ha già ottenuto, è un buon momento per Lorenzo per passare al livello World Tour. Credo che lui sia un corridore che potrà fare un grande passo avanti nella nostra squadra. Secondo noi può combattere per le vittorie finali nelle brevi corse a tappe, ma anche nelle classiche di un giorno. Allo stesso tempo, però, ha già esperienze importanti al Giro d’Italia. Penso proprio che questa possa essere un’operazione di successo sia per il corridore che per la squadra”.

FOTO: LaPresse