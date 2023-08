Ciclismo, i convocati dell’Italia di tutte le specialità ai Mondiali di Glasgow

Dal 3 al 13 agosto andranno in scena i Mondiali di ciclismo a Glasgow. Sarà un evento quasi storico per le due ruote, visto che in Scozia verranno assegnate le maglie iridate di tutte le discipline: dalla strada alla pista, passando per la mountain bike, la BMX, il freestyle ed infine anche il paraciclismo

La delegazione azzurra sarà numerosissima, visto che sono stati convocati addirittura 153 atleti, che saranno presenti in oltre 100 gare. Una rassegna iridata nella quale l’Italia spera di essere protagonista non solo tra i senior, ma anche nelle categorie giovanili (juniores ed under 23)

Quest’oggi si è tenuta una conferenza stampa di presentazione dei Mondiali al Mugello, dove erano presenti anche i CT azzurri Daniele Bennati, Marco Velo e Paolo Sangalli. E’ stata l’occasione per diramare la lista di tutti i convocati. Qui di seguito troverete tutti i nomi specialità per specialità.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI GLASGOW 2023

UOMINI STRADA

ELITE

Andrea Bagioli – Soudal-Quick Step

Filippo Baroncini – Lidl – Trek

Alberto Bettiol – EF Education – Easypost

Daniel Oss – Totalenergies

Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious

Lorenzo Rota – Intermarché – Circus – Wanty

Kristian Sbaragli – Alpecin-Deceuninck

Matteo Trentin – Uae Team Emirates

Simone Velasco – Astana Qazaqstan

UNDER 23

Francesco Busatto – Circus-Re Uz-Technord

Davide De Pretto – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

Alessandro Romele – Colpack Ballan CSB

Nicolò Buratti – Bahrain World Tour Cycling Team Spc

Lorenzo Milesi – Team DSM

Dario Belletta – Team Jumbo-Visma Development Team

Alberto Bruttomesso – Cycling Team Friuli ASD

Giosuè Epis – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

JUNIORES

Andrea Bessega – ASD Rinascita Ormelle

Filippo Cettolin – ASD Rinascita Ormelle

Luca Giaimi – Team F.Lli Giorgi-ASD

Simone Gualdi – Scuola Ciclismo Cene ASD

Juan David Sierra – Ciclistica Biringhello ASD

DONNE STRADA

ELITE

Elisa Balsamo – Lidl – Trek

Ilaria Sanguineti – Lidl – Trek

Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre/Uae Team

Elena Cecchini – G.S. Fiamme Azzurre/Team Sd Worx

Silvia Persico – Uae Team

Eleonora Gasparrini – Uae Team

Soraya Paladin – Canyon Sram Racing

Barbara Guarischi – Team Sd Worx

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez

JUNIORES

Federica Venturelli – Team Valcar

Eleonora La Bella – ASD Vo2 Team Pink

Alice Bulegato – ASD Breganze Millenium

Sara Piffer – ASD Breganze Cicloclub96

Marta Pavesi – Team Valcar

CRONOMETRO

ELITE UOMINI

Mattia Cattaneo – Quick Step

Filippo Ganna – Ineos Grenadier

ELITE DONNE

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez

Alessia Vigilia – Gruppo Sportivo Top Girls

U23 UOMINI

Lorenzo Milesi – Sms Cycling Bv

Bryan Olivo – Cycling Team Friuli

DONNE JUNIOR

Federica Venturelli – Team Valcar

Alice Toniolli – ASD Breganze Millenium

UOMINI JUNIOR

Giaimi Luca – Team F.Lli Giorgi-ASD

Davide Donati – Ciclistica Trevigliese ASD

MIXED TEAM RELAY

DONNE

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez

Letizia Paternoster – G.S. Fiamme Azzurre

Silvia Persico – Uae Team

Alessia Vigilia – Gruppo Sportivo Top Girls

UOMINI

Manlio Moro – Zalf Euromobil Desiree Fior

Alberto Bettiol – Ef Education – Easypost

Mattia Cattaneo – Quick Step

Filippo Baroncini – Lidl-Trek

CICLISMO SU PISTA

UOMINI ENDURANCE

Simone Consonni – Cofidis

Niccolò Galli – Arvedi Cycling ASD

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre

Jonathan Milan – Bahrain-Victorious

Manlio Moro – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

Michele Scartezzini – G.S. Fiamme Azzurre

Elia Viviani – Ineos Grenadiers

UOMINI SPRINTER

Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito

Stefano Moro – G.S. Fiamme Azzurre/Arvedi Cycling ASD

Mattia Predomo – ASD Cycling Team C5

Danilo Napolitano – Federazione Ciclistica Italiana

DONNE ENDURANCE

Martina Alzini – Cofidis Women Team

Elisa Balsamo – Lidl – Trek

Rachele Barbieri – G.S. Fiamme Oro

Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro

Martina Fidanza – G.S. Fiamme Oro

Letizia Paternoster – G.S. Fiamme Azzurre

Silvia Zanardi – Bepink-Golg

DONNE SPRINTER

Miriam Vece – Centro Sportivo Esercito/Valcar

MOUNTAIN BIKE

XCM UOMINI

Fabian Rabensteiner – Asd Easy Infinity

Samuele Porro – Asd Easy Infinity

Diego Rosa – Taddei Factory Team

Lorenzo Samparisi – Ktm Alchemist Powered Brenta Brakes

Dario Cherchi – Cx Smp Team A.S.D.

Juri Ragnoli – A.S.D. Fm Bike Factory Team

XCM DONNE

Claudia Peretti – Olympia Factory Team

Sandra Mairhofer – A.S.D. Granbike Velo Club

XCO UOMINI ELITE

Luca Braidot – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Daniele Braidot – Cs Carabinieri Olympia Vittoria

Nadir Colledani – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Juri Zanotti – Team Bmc

XCO DONNE ELITE

Martina Berta – Centro Sportivo Esercito

Giada Specia – Wilier-Pirelli Factory Team Xco

Chiara Teocchi – Centro Sportivo Esercito

Greta Seiwald – Team Rockrider

XCO UNDER 23 UOMINI

Cristian Bernardi – Trinx Factory Team

Emanuele Bocchio Vega – ASD Rock Bike Team

Matteo Siffredi – Scott Libarna Racing Team ASD

Andreas Emanuele Vittone – KTM Protek Elettrosystem

XCO UNDER 23 DONNE

Lucia Bramati – Trink Factory Team u23

Sara Cortinovis – Santa Cruz Rockshox Pro Team u23

XCO JUNIORES UOMINI

Gabriel Borre – KTM Protek Elettrosystem

Tommaso Bosio – Ciclistica Trevigliese

Matteo Ceschin – Lee Cougan MTB

Elian Paccagnella – Junior Team Sudtirol ASV

XCO JUNIORES DONNE

Marika Celestino – Scott Libarna Racing Team

Valentina Corvi – Trinx Factory Team

Elisa Lanfranchi – KTM Protek Elettrosystem

Giada Martinoli – Ju Green ASD Gorla Minore

TRIAL

ELITE

Lorenzo Castelnuovo – B.M.T. Valsassina Associazione Sportiva Dilettantistica

Marco Bonalda – Bmt Valsassina Motobase Mbros Scott

Diego Crescenzi – Acido Lattico Mtb Passo Corese ASD

Marco Nardinocchi – Mondobici

JUNIORES

Michel Negrini – Ass. Sportiva Dilettantistica V. C. Courmayeur Mont Blanc

Cristian Bursi – M.C. Lazzate Asd Sez.Biketrial

BMX FREESTYLE

Alessandro Barbero – A.S.D. Pro Bike Riding Team

DOWNHILL

ELITE UOMINI

Loris Revelli – Canyon Collective Pirelli

Davide Palazzari – Asd After Skull

JUNIOR UOMINI

Christian Hauser – Union Mtb Team

ELITE DONNE

Veronika Widmann – A.S.Dilettantistica Bmx Team Alto Adige Südtirol

Gloria Scarsi – Team Canyon Collective (Cllctv) Dainese

Eleonora Farina – Ms Mondraker Team

JUNIOR DONNE

Clarissa Carzolio – Ancillotti Factory Team

BMX RACING

ELITE

Martti Sciortino – Bmx Ciclistica Olgiatese A.S.D.

Giacomo Fantoni – Team Bmx Verona

Giacomo Gargaglia – Just Bmx Asd

UNDER 23

Marco Radaelli – Team Bmx Garlate

Leonardo Cantiero – Team Bmx Verona

Tommaso Gasparoli – Team Bmx Verona

Mattia Happacher – Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino

Francesca Cingolani – Montmelian Bmx

JUNIORES

Albert Groppo – Bmx Creazzo

Tommaso Frizzarin – Just Bmx

Alessandro Bielli – Bmx Ciclistica Olgiatese

PARACICLISMO PISTA

Marianna Agostini – Restart Sport Academy

Federico Andreoli – Restart Sport Academy

Elena Bissolati – Biesse – Carrera

Ilaria Brugnoli – Restart Sport Academy

Francesco Ceci – A.S.D. Piceno Cycling Team

Luca Chiesa – Mg.K Vis‑Dal Colle‑Reartu

Chiara Colombo – Comolake Team

Claudia Cretti – Team Equa

Alice Gasparini – Pink Wave

Stefano Meroni – Trivium ‑ Froggy Team

Michele Pittacolo – Pittabike A.S.D.

Andrea Tarlao – Team Equa

PARACICLISMO STRADA

Katia Aere – Trivium ‑ Froggy Team

Marianna Agostini – Restart Sport Academy

Roberta Amadeo – Bee And Bike

Federico Andreoli – Restart Sport Academy

Lorenzo Bernard – Team Equa

Riccardo Cadei – Team Equa

Simona Canipari – Active Team La Leonessa

Luca Chiesa – Mg.K Vis‑Dal Colle‑Reartu

Diego Colombari – Polisportiva Passo Asd Odv

Fabio Colombo – Comolake Team

Fabrizio Cornegliani – Team Equa

Davide Cortini – Restart Sport Academy

Giorgio Farroni – Natura E Sport

Alice Gasparini – Pink Wave

Christian Giagnoni – Active Team La Leonessa

Antonella Incristi – Trivium ‑ Froggy Team

Giancarlo Masini – Natura E Sport

Luca Mazzone – Circolo Canottieri Aniene

Federico Mestroni – Tigullio Handbike Team

Tiziano Monti – Restart Sport Academy

Luisa Pasini – Team Equa

Martino Pini – Team Equa

Michele Pittacolo – Pittabike A.S.D.

Davide Plebani – G.S. Fiamme Oro

Francesca Porcellato – G.C. Apre‑Olmedo

Angela Procida – Restart Sport Academy

Fabio Radrizzani – Tigullio Handbike Team

Omar Rizzato – Active Team La Leonessa

Giulia Ruffato – Restart Sport Academy

Andrea Tarlao – Team Equa

Mirko Testa – Active Team La Leonessa

Paolo Totò – Team Go Fast

Ana Maria Vitelaru – Team Equa

