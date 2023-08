Ciclismo, Giacomo Nizzolo si trasferirà alla Q36.5 a fine stagione: “Sono contentissimo, mi sentirò di nuovo a casa”

Importante svolta per Giacomo Nizzolo: il corridore italiano, attualmente in forza alla Israel-Premier Tech, ha trovato l’accordo per trasferirsi, al termine di questa stagione, alla Q36.5 con un contratto di due anni. Per il classe 1989 si tratta di un cambiamento molto importante e, soprattutto, positivo, visto che conosce già molto bene l’ambiente in cui si troverà l’anno prossimo. La squadra Professional svizzera, infatti, è “l’evoluzione” del team Qhubeka-Assos e della più vecchia Dimension Data, compagini per cui Nizzolo ha corso tra il 2019 e il 2021. Il nativo di Milano ritroverà dunque molti addetti ai lavori con i quali ha già avuto a che fare in passato.

“Sono contentissimo di unirmi alla Q36.5 – ha dichiarato Nizzolo (fonte: Spaziociclismo) – Conosco gran parte dei tecnici e del personale e sono molto felice di ritrovarli, dopo averci lavorato insieme per diversi anni nel passato. Avevo una grande intesa con tutti e sono sicuro che sarà lo stesso nel futuro. Sono super motivato e voglio esprimermi al meglio. Il mio obiettivo è gareggiare al massimo livello possibile e provare a vincere le gare che mi si addicono. Questo progetto e questa struttura mi sembrano davvero buone e so che mi sentirò di nuovo a casa”.

Non è poi mancato il commento di Douglas Ryder, direttore generale del team svizzero: “Questo è un momento significativo per la nostra squadra. Giacomo ha una storia di grande velocista e di uomo da classiche. Io ho avuto il privilegio di essere testimone di alcune sue grandi vittorie e noi siamo contentissimi di accoglierlo a bordo, mentre continuiamo a far aumentare di peso il nostro calendario di corse. Insieme a Nizzolo, puntiamo a raggiungere grandi successi nel 2024”.

Foto: LaPresse