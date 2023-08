Ciclismo femminile, Mondiali 2023: il borsino delle favorite. Kopecky davanti a tutte, Paesi Bassi con tante opzioni

I Mondiali di ciclismo su strada di Glasgow 2023 si chiudono oggi con la prova in linea riservata alle donne elite. La maglia iridata è rimessa in palio su un percorso di 154.1 km che partirà da Loch Lomond e si chiuderà con sei tornate del circuito cittadino di Glasgow che abbiamo imparato a conoscere. Tantissime curve, strade strette e strappi brevi ma duri che non lasceranno un attimo per rifiatare alle atlete.

LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA IN LINEA DONNE DEI MONDIALI DI CICLISMO DALLE 13.00

Considerato lo stato di forma e le caratteristiche del percorso, la favorita numero uno non può che essere Lotte Kopecky. La belga viene da un Tour de France incredibile e da due ori ed un argento ai Mondiali su pista. L’unico problema per lei è l’assenza di una squadra forte al suo servizio ma nelle altre prove iridate il sostegno del team non è mai stato un grande fattore.

Chi si presenta alla partenza con il solito squadrone è ovviamente la nazionale dei Paesi Bassi. Per le oranje il proverbiale “imbarazzo della scelta”: la carta principale dovrebbe essere Demi Vollering, ma Lorena Wiebes sembra essere in grandissima forma. Allo stesso momento come si può non considerare due leggende come Marianne Vos ed Annemiek van Vleuten, pur non nel miglior momento di forma? Avrebbe carte da giocare anche Shirin van Anrooij, che rimane probabilmente la favorita per il titolo U23, che si assegnerà nella stessa gara.

Le speranze azzurre saranno invece affidate principalmente a Silvia Persico, anche lei teoricamente molto adatta ad un circuito in cui si spinge costantemente al massimo ed in cui c’è spesso da rilanciare la bici, caratteristiche che ad una ciclocrossista di alto livello certo non mancano. Se Elisa Balsamo dovesse riuscire a tenere sugli strappi più duri, sarebbe tra le donne da battere nel finale.

Da tenere d’occhio anche la tedesca Liane Lippert e la polacca Kasia Niewiadoma, due che sugli strappi duri si trovano decisamente a proprio agio e che non hanno paura di tentare attacchi da lontano. Lo stesso si può dire anche per l’australiana Grace Brown e per la danese Cecilie Ludwig, con la prima che ha sfiorato il successo nella prova a cronometro, confermando doti sul passo che tornano utili su un tracciato del genere.

Chi invece quella gara l’ha vinta è la statunitense Chloe Dygert, forse la prima delle “outsider di lusso” per questa corsa. Ruolo simile anche per la francese Juliette Labous, per la giovane britannica Pfeiffer Georgi e per l’esperta cubana Arlenis Sierra. Menzioniamo infine anche un’altra azzurra come Soraya Paladin, l’elvetica Elise Chabbey (con Reusser ancora in dubbio dopo il ritiro nella cronometro), la spagnola Mavi Garcia e la britannica Anna Henderson.

BORSINO FAVORITE PROVA IN LINEA FEMMINILE MONDIALI 2023

***** Lotte Kopecky

**** Demi Vollering, Silvia Persico

*** Lorena Wiebes, Liane Lippert, Grace Brown, Kasia Niewiadoma

** Marianne Vos, Cecilie Ludwig, Chloe Dygert, Pfeiffer Georgi, Annemiek van Vleuten

* Juliette Labous, Elisa Balsamo, Arlenis Sierra, Soraya Paladin, Elise Chabbey, Shirin van Anrooij

Foto: LaPresse