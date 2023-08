Ciclismo, Filippo Ganna correrà la Vuelta a España. La Ineos Grenadiers svela la squadra

Filippo Ganna correrà la Vuelta a España 2023, che scatterà il prossimo 26 agosto. Il fresco Campione del Mondo nell’inseguimento su pista e argento iridato a cronometro tornerà in gruppo per prendere parte al terzo Grande Giro della stagione. Il fuoriclasse piemontese sarà una pedina fondamentale della Ineos-Grenadiers e aiuterà il britannico Geraint Thomas nel tentativo di vincere l’evento in terra iberica (si riproporrà il duello con lo sloveno Primoz Roglic già visto durante l’ultimo Giro d’Italia, dove si impose il balcanico).

Filippo Ganna, che nel corso di questa stagione ha vinto anche il Giro di Vallonia ed è arrivato secondo alla Milano-Sanremo, disputerà la seconda corsa a tappe di tre settimane in questa annata agonistica: al Giro d’Italia si ritirò dopo la settima tappa, alla vigilia della seconda prova contro il tempo. Il 27enne, sesto alla Parigi-Roubaix, parteciperà alla sua prima Vuelta di Spagna in carriera e ha già messo nel mirino la cronometro di Valladolid.

La Ineos-Grenadiers ha convocato anche il colombiano Egan Bernal, che sembra essere in ripresa dopo il bruttissimo infortunio. A completare la rosa della corazzata britannica ci saranno Thymen Arensman, Laurens de Plus, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Kim Hejduk.

FORMAZIONE INES-GRENADIERS ALLA VUELTA

Geraint Thomas

Egan Bernal

Filippo Ganna

Thymen Arensman

Laurens de Plus

Jonathan Castroviejo

Omar Fraile

Kim Hejduk

Foto: Lapresse