Ciclismo, chi saranno gli avversari di Ganna a cronometro ai Mondiali, quando si svolge e come sarà il percorso

Filippo Ganna ha archiviato con l’incredibile successo nell’inseguimento individuale le gare su pista in questi Mondiali di ciclismo 2023. Ora il focus si sposta sulla strada, ed in particolare sulla prova a cronometro. L’azzurro è deciso infatti a riprendersi il titolo vinto due volte tra il 2020 ed il 2021 ma poi perso lo scorso anno.

L’avversario più accreditato per l’azzurro sarà certamente Remco Evenepoel. Il belga, nonostante una prova in linea un po’ sottotono, è da considerarsi il grande favorito, proprio insieme a Ganna, per la maglia iridata. I due saranno senza dubbio gli uomini più attesi, specialmente in assenza di Jonas Vingegaard.

L’altro corridore che proverà a puntare al titolo viene dalla stessa terra di Evenepoel e risponde al nome di Wout van Aert. Dopo il secondo posto nella prova in linea il belga è deciso a rompere la maledizione ed aggiudicarsi finalmente un titolo di primo livello. Occhio anche a Stefan Küng, Remi Cavagna, Tadej Pogacar e Geraint Thomas. Tra le possibili sorprese anche il giovane Joshua Tarling e Tobias Foss (nonostante sia il campione uscente).

La gara si terrà venerdì 11 agosto a partire dalle ore 15.15 italiane. Il percorso di Glasgow è molto lungo (48 km) e sembra poter premiare gli specialisti. Dopo una prima metà quasi interamente piatta, la seconda metà presenta quattro strappi in rapida successione, semplici ma insidiosi (tutti sotto il km di lunghezza, tutti tra il 3 ed il 5%). Il quinto di questi strappi sarà quello di 800 metri al 5.5%, per giunta in lastricato, che porterà al traguardo. Interessante anche la planimetria, con una prima parte fatta di lunghi rettilinei ed una seconda ben più tortuosa e tecnica.

Foto: LaPresse