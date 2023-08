Ciclismo, Andrea Bagioli firma un contratto triennale con la Lidl-Trek

Nuova avventura professionale per Andrea Bagioli. Il nativo di Aosta ha firmato un contratto triennale fino al 2026 con la Lidl-Trek e lascerà quindi la Soudal Quick-Step a fine stagione, la squadra che l’ha lanciato dal 2020 nel Pro Tour. Si tratta di un passaggio importante per la carriera del classe 1999 italiano che cercherà di fare un salto di qualità e mantenere le tante promesse spese sul suo conto in questi anni.

Queste le parole di Bagioli nel comunicato ufficiale della società americana: “La Lidl-Trek sta costruendo un grande progetto sportivo. Il team ha grandi prospettive e la voglia di crescere è evidente. Questo è ciò che mi ha convinto di più. Sono sempre stato colpito dalla serenità e dallo spirito che trasmette la squadra. Il futuro di questa squadra sembra fantastico e, sebbene avessi altre offerte interessanti, non ho avuto esitazioni quando ho ricevuto la chiamata di Luca (Guercilena) e Josu (Larrazabal). Ho accettato con la massima convinzione, è un progetto molto eccitante“.

“A questo punto della mia carriera, dopo quattro anni importanti con la Soudal-QuickStep, era giunto il momento di provare qualcosa di diverso. Voglio ringraziarli per le opportunità che mi hanno offerto. Sono cresciuto gradualmente e ho ottenuto ottimi risultati. Ma c’è ancora molto su cui lavorare, a partire dalla costanza delle mie prestazioni. Un fattore che voglio migliorare nel nuovo capitolo della mia carriera con Lidl-Trek”.

“Il mio obiettivo principale è conquistare la fiducia del team e dei compagni di squadra in modo da poter godere di maggiore libertà nelle gare che mi si addicono di più, senza dimenticare di dare un contributo alla squadra, uno dei punti di forza della Lidl-Trek. L’ambizione è vincere presto una classica nelle Ardenne, le mie corse preferite, e una tappa in uno dei tre Grandi Giri“, ha concluso il lombardo.

Foto: Lapresse