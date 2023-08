Chi è Lorenzo Milesi: il giovane passista-scalatore campione del mondo U23 a cronometro

Un colpo a sorpresa oggi ai Mondiali di ciclismo su strada in quel di Glasgow. Nessuno pronosticava la medaglia d’oro di Lorenzo Milesi, invece l’azzurro ha trovato il colpaccio nella cronometro dedicata agli under 23.

21enne (classe 2002), nato a San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo, Milesi è già da anni una delle promesse del ciclismo tricolore, spesso e volentieri protagonista nelle categorie inferiori.

La cronometro è sempre stata la sua specialità preferita (vincitore del campionato italiano junior), lo scorso anno ha preso la scelta di volare all’estero con la Development Team DSM. Per lui una vittoria di tappa al Tour de l’Avenir e la decima piazza ai Mondiali di Wollongong proprio nella prova contro il tempo.

In questo 2023 il salto tra i professionisti, nel World Tour proprio con la DSM. Spesso protagonista con fughe da lontano, si è fatto vedere soprattutto al Giro di Norvegia. Dotato di un grandissimo motore, oltre alle cronometro spicca anche sulle salite brevi e può tenere anche nelle lunghe: non è un uomo da corse a tappe, probabilmente ancora deve decidere cosa fare da grande, ma è un corridore che sicuramente sarà protagonista in futuro, magari nelle classiche.

