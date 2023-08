Chi è Francesco Camarda? Il 15enne che debutta con il Milan: futuro assicurato

Nome: Francesco. Cognome: Camarda. Professione: calciatore, attaccante delle giovanili del Milan. Data di nascita: 10 marzo 2008. Segni particolari: macchina da gol. Fa abbastanza effetto affibbiare un attestato simile ad un giocatore che ha solamente 15 anni e qualche mese, ma i numeri che sta mettendo a segno questo talento di origine siciliane (San Cataldo in provincia di Caltanissetta) sono davvero clamorosi.

Una carriera giovanissima, anzi che praticamente deve ancora concretizzarsi, ma che sta sbocciando sotto i migliori auspici. Nella scorsa stagione, dopotutto, Camarda ha trascinato il Milan alla vittoria del proprio girone nel campionato Under 16 con una tripletta nel match decisivo per aggiudicarsi la stagione regolare (un sonoro 4-0 al Sudtirol). Nel complesso, nella sua annata 22 gol in 18 match, ma il titolo è andato poi alla Roma.

A questo punto il giovanissimo bomber si prepara per una nuova stagione che lo vedrà protagonista nella squadra che prendere parte al campionato Primavera (allenata da Ignazio Abate) nella quale giocherà ampiamente sotto età. Non solo, nella giornata di ieri Camarda ha vissuto un momento quanto mai importante per la sua crescita.

A Milanello, infatti, i rossoneri guidati da mister Stefano Pioli hanno affrontato una amichevole contro il Trento (persa poi con il punteggio di 1-0) alla quale hanno preso parte i giocatori che, nella serata precedente, non erano scesi in campo contro il Monza. Tra questi, nella ripresa, anche lo stesso Camarda che, ormai, sta bruciando le tappe persino verso la prima squadra. Un destino segnato? Come sempre è meglio andare con i piedi di piombo quando si parla di un giocatore così giovane, ma i prodromi per vedere qualcosa di molto interessante ci sono tutti.

