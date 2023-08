Che partite di Serie A si possono vedere su Sky? Offerta limitata, serve DAZN per vedere tutto il campionato

La Serie A 2023-2024 è dietro l’angolo. Sabato 19 agosto, infatti, con gli anticipi delle ore 18.30 Frosinone-Napoli e Empoli-Hellas Verona prenderà il via la nuova annata, che vedrà il Napoli come lepre. Come si potranno seguire le 38 giornate della stagione? Su Sky saranno disponibili 3 incontri ogni weekend.

L’anticipo delle ore 20.45 del sabato, il lunch match (ore 12.30 della domenica) e un incontro tra la domenica alle ore 15.00 e il monday night match del lunedì sera alle ore 20.45. Come accaduto negli ultimi due anni, sarà DAZN a detenere i diritti di trasmissione di tutti i 10 match di ogni turno con Sky che, di conseguenza, potrà co-trasmettere i suddetti 3 incontri.

Come si potrà fare per seguire la Serie A 2023-2024 su DAZN? Di seguito tutte le modalità.

DAZN START

Pagando questo pacchetto in un’unica soluzione la quota sarà di 89,99 euro (circa 7 al mese, e un risparmio annuale di circa 77 euro), gli abbonati potranno risparmiare il 46% rispetto al Piano Mensile che è disponibile a 13,99 euro al mese. L’abbonamento Start permette di registrare fino a 4 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

DAZN STANDARD

Pagando in un’unica soluzione il pacchetto costerà 299 euro (circa 25 al mese, e un risparmio annuale di oltre 190 euro), a fronte dei 40,99 euro al mese. Questo piano permette di registrare fino a 6 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.

DAZN PLUS

Pagando in un’unica soluzione il costo sarà di 449 euro (circa 37 al mese, e un risparmio annuale di oltre 220 euro), mentre il Piano Mensile sarà di 55,99 euro al mese. L’abbonamento Plus permette di registrare fino a 7 dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet.

Foto: LaPresse