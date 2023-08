Champions League 2023-2024, chi sono le teste di serie per il sorteggio? C’è una squadra italiana

La Champions League 2023-2024 ha già preso inizio con le prime fasi preliminari già da un mesetto abbondante, ma il via ufficiale della competizione è programmato per il 19 settembre con i match della giornata d’esordio della fase a gironi, il cui sorteggio è fissato fra quattro settimane, esattamente il 31 agosto, nel Principato di Monaco.

Il format utilizzato ormai da vent’anni prevede otto gruppi, ognuno composto da quattro squadre, per un totale di trentadue squadre al via: le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno per gli ottavi, mentre le terze dovranno disputare i knockout play-off con le seconde classificate dei gironi dell’Europa League per accedere agli ottavi della competizione cadetta.

Quest’edizione della Champions sarà l’ultima in cui sarà presente questa modalità: dall’anno prossimo, infatti, verrà stilato un unico girone composto da trentasei squadre, le quali dovranno disputare otto partite ciascuna. Le prime otto andranno agli ottavi, mentre i club piazzati dal nono al ventiquattresimo posto affronteranno uno spareggio per accedere tra le migliori sedici.

Ma torniamo all’attualità. Per la composizione dei gironi, ci si baserà sul ranking UEFA: le squadre che parteciperanno verranno suddivise in quattro fasce, al cui interno saranno presenti otto compagini, inserite in base al punteggio nella classifica per club, ma la fascia numero uno, ovvero quella delle teste di serie, ha dei criteri differenti. All’interno della prima urna verranno inserite le vincitrici dei campionati nazionali dei paesi che occupano le prime sei posizioni nel ranking delle federazioni alla fine della scorsa stagione, più le detentrici della Champions League e dell’Europa League. L’Italia, essendo terza alle spalle di Inghilterra e Spagna, ha quindi diritto a un posto, il quale è stato conquistato dal Napoli con la vittoria della scorsa Serie A.

TESTE DI SERIE GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Manchester City* (Inghilterra)

Siviglia** (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Napoli (Italia)

Bayern Monaco (Germania)

PSG (Francia)

Benfica (Portogallo)

Feyenoord (Paesi Bassi)

* Vincitrice sia della Premier League che della Champions, lo slot dell’Inghilterra viene riassegnato all’Olanda

** Vincitrice dell’Europa League

