Caso Samardzic, cosa hanno detto il papà e Pimenta: cos’è successo e gli ultimi sviluppi

Continua ad arricchirsi di novità e dubbi la vicenda che riguarda Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, il cui trasferimento all’Inter è saltato proprio in procinto della firma del contratto da parte del serbo: i nerazzurri, i quali avevano messo sul piatto 4 milioni per il prestito, 16 milioni per l’obbligo di riscatto, cifra che poteva arrivare a 20 con l’inserimento di bonus, più il cartellino del giovane Giovanni Fabbian, sono stati costretti a rinunciare al 21enne nato a Berlino dopo una serie di problematiche legate alle figure che ruotano attorno al centrocampista.

Nella giornata di ieri, sono uscite le dichiarazioni di Mladan Samardzic, papà e agente del calciatore: in un intervista lasciata a SportItalia, il padre del centrocampista ha spiegato che l’Inter, a sua insaputa, aveva chiuso la trattativa con una persona estranea ai fatti, l’agente brasiliana Rafaela Pimenta, la quale si sarebbe inserita come intermediaria dell’affare senza il consenso della famiglia Samardzic. Perciò, papà Samardzic ha proposto di togliere il nome di Pimenta dalla bozza del contratto ma, nell’unico incontro avvenuto con la dirigenza dell’Inter, Mladan Samardzic si è visto rifiutare questa richiesta, e la trattativa è definitivamente saltata.

In risposta alle parole di papà Samardzic, non si è fatta attendere la replica di Rafaela Pimenta, forse la procuratrice più influente di questo periodo storico, la quale ha dichiarato di aver ricevuto l’ok da parte del padre di poter parlare direttamente con l’Udinese. Da lì, la trattativa sembrava viaggiare a gonfie vele: l’appuntamento nella sede dell’Inter, l’accordo preso con il club nerazzurro sia per il trasferimento, che per l’organizzazione delle visite mediche. Ma, dopo tutto questo, Mladan Samardzic avrebbe fatto delle richieste che all’agente non sono piaciute nella forma e nella sostanza, perciò Pimenta ha deciso di fare un passo indietro e uscire dalla vicenda.

L’unico che sicuramente ha da recriminare sugli sviluppi di questo caso è il calciatore il quale, senza nulla togliere all’Udinese, ha perso l’occasione di vestire una delle maglie più ambite in Italia e in Europa: adesso il calciatore, a nove giorni dalla fine del mercato, rimarrà probabilmente in Friuli, anche se nelle ultime ore la Lazio di Maurizio Sarri ha chiesto informazioni sul centrocampista. Vedremo quale sarà il destino di Samardzic, ragazzo di indubbio talento, il quale però possiede un entourage che non si avvicina al suo livello.

Foto: Lapresse