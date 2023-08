Canottaggio, i convocati per il raduno pre-Mondiale a Piediluco

Sono stati svelati oggi i nomi degli atleti che sono stati scelti dal Direttore Tecnico Francesco Cattaneo per andare al raduno pre-mondiale che si terrà dal 4 al 26 agosto a Piediluco. Per questo ritrovo, che servirà appunto per prepararsi al meglio per la rassegna iridata che si terrà dal 3 al 10 settembre 2023 a Belgrado (sarà un evento valevole come prova di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024), sono stati chiamati 51 atleti, di cui 30 uomini e 21 donne.

A seguire gli atleti in questo raduno ci saranno il DT Cattaneo e il suo staff formato da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Agostino Abbagnale (Allenatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Carlo Gaddi (Allenatore settore Olimpico maschile), Rocco Pecoraro (Allenatore settore Olimpico femminile). Di seguito l’elenco dei convocati:

Qui di seguito l’elenco di tutti gli atleti convocati: Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Laura Meriano, Stefano Oppo, Aisha Rocek, Niels Torre (Carabinieri), Gennaro Di Mauro, Valentina Iseppi (CC Aniene), Sofia Secoli (CC Saturnia), Alessandra Faella, Alice Gnatta (CUS Torino), Alessandro Bonamoneta, Emanuele Capponi, Luca Chiumento, Paolo Covini, Jacopo Frigerio, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Alessandra Montesano, Andrea Panizza, Leonardo Pietra Caprina, Valentina Rodini, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Alfonso Scalzone, Leonardo Tedoldi, Simone Venier (Fiamme Gialle), Veronica Bumbaca, Stefania Buttignon, Federica Cesarini, Giovanni Codato, Davide Comini, Matteo Della Valle, Davide Mumolo, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Gabriel Soares, Davide Verità (Marina Militare), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Arno), Anna Rossi (SC Caprera), Alice Codato, Linda De Filippis (SC Gavirate), Elisa Mondelli (SC Moltrasio).

Foto: Pier Colombo 11