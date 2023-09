Canottaggio, argento ai Mondiali per Giacomo Perini nel singolo PR1. Quarti Rambaldi e Sartori nel doppio, niente pass olimpico per l’otto femminile

Arriva un’altra medaglia d’argento per l’Italia nell’ultima sessione di Finali A dei Mondiali 2023 di canottaggio e paracanottaggio, conclusi a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024: nella specialità paralimpica del singolo PR1 maschile Giacomo Perini è secondo.

Nella specialità olimpica del doppio senior maschile Luca Rambaldi e Matteo Sartori, già in possesso della carta olimpica con l’ingresso in Finale A, restano ai piedi del podio, classificandosi quarti. L’Italia chiude così con 3 ori, 4 argenti ed un bronzo la rassegna iridata.

Se in sei delle otto finali andate in scena tutti gli equipaggi avevano già ottenuto la qualificazione per Parigi 2024, gli ultimi 10 pass olimpici per i Giochi dell’anno venturo sono stati distribuiti nelle finali dell’otto, ma l’Italia femminile chiude sesta e rinvia l’appuntamento con la carta per le Olimpiadi al 2024.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio senior maschile Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle) chiudono in quarta posizione in 6.15.70, restando così ai piedi del podio. Oro ai Paesi Bassi di Melvin Twellaar e Stefan Broenink, primi in 6.09.19, argento alla Croazia di Martin e Valent Sinkovic, secondi in 6.12.44, bronzo all’Irlanda di Daire Lynch e Philip Doyle, terzi in 6.13.41. Quinta piazza per la Spagna di Aleix Garcia Pujolar e Rodrigo Conde Romero in 6.17.51, sesto posto per la Cina di Zhiyu Liu, Liang Zhang in 6.27.64.

Nell’otto senior femminile (specialità in cui erano in palio 5 pass olimpici) Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (SC Gavirate), Alice Gnatta (CUS Torino), Aisha Roce (Carabinieri), Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (SC Moltrasio) e Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), con Emanuele Capponi (Fiamme Gialle) al timone, si classificano seste ed ultime in 6.09.23 e mancano il pass per Parigi 2024. Volano ai Giochi Olimpici, invece, la Romania, d’oro in 6.01.28, gli USA, d’argento in 6.03.73, l’Australia, di bronzo in 6.04.17, la Gran Bretagna, quarta in 6.05.40, ed il Canada, quinto in 6.07.15.

Nell’otto senior maschile (5 pass) approdano ai Giochi del 2024 la Gran Bretagna, prima in 5:24.20, i Paesi Bassi, secondi in 5:25.23, l’Australia, terza in 5:26.65, la Romania, quarta in 5:27.57, e la Germania, quinta in 5:28.39, mentre mancano la carta olimpica gli Stati Uniti, sesti ed ultimi in 5:29.18.

Nel doppio senior femminile oro alla Romania in 6:46.94, che precede la Lituania, seconda in 6:50.34, e gli Stati Uniti, terzi in 6:50.45. Quarta piazza per l’Irlanda in 6:52.21, quinta posizione per la Nuova Zelanda in 6:54.99, sesto ed ultimo posto per la Francia in 7:06.45.

Nel singolo senior maschile il titolo va alla Germania di Oliver Zeidler, primo in 6:38.08, davanti ai Paesi Bassi di Simon Van Dorp, secondo in 6:39.26, ed alla Nuova Zelanda di Thomas Mackintosh, terzo in 6:40.33, il quale brucia la Grecia di Stefanos Ntouskos, quarto in 6:40.56. Più attardati la Danimarca di Sverri Nielsen, quinto in 6:48.19, e la Croazia di Damir Martin, sesto in 7:06.39.

Nel singolo senior femminile oro ai Paesi Bassi di Karolien Florijn, prima in 7:14.35, argento alla Nuova Zelanda di Emma Twigg, seconda in 7:19.43, bronzo all’Australia di Tara Rigney, terza in 7:21.07, quarto posto agli Stati Uniti di Kara Kohler in 7:23.98, quinta piazza alla Bulgaria di Desislava Angelova in 7:24.08, sesta posizione alla Lituania di Viktorija Senkute in 7:35.20.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini (CC Aniene) si classifica secondo in 9.04.40 ed arpiona la medaglia d’argento, terminando alle spalle dell’Ucraina di Roman Polianskyi, oro in 8.59.60, mentre il bronzo va alla Gran Bretagna di Benjamin Pritchard, terzo in 9.09.43. Quarto posto per la Germania di Marcus Klemp in 9.16.17, quinta piazza per Israele di Shmuel Daniel in 9.17.81, non parte per motivi medici l’Australia di Erik Horrie.

Nel singolo PR1 femminile titolo alla Norvegia di Birgit Skarstein, prima in 10:05.91, che precede la Francia di Nathalie Benoit, seconda in 10:07.70, e l’Ucraina di Anna Sheremet, terza in 10:10.31. Resta ai piedi del podio Israele di Moran Samuel, quarta in 10:21.75, seguono la Germania di Manuela Diening, quinta in 10:51.58, e la Cina di Lili Wang, sesta in 11:17.43.

Foto: LiveMedia/Danilo Vigo