Canoa velocità, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno prima dei Mondiali: 10 azzurri a Pusiano

In preparazione ai Mondiali 2023 di canoa velocità, la Nazionale italiana sarà al lavoro da domani, giovedì 3 agosto, a lunedì 21, quando gli azzurri partiranno per Duisburg, sede della rassegna iridata, che si terrà nella località tedesca da mercoledì 23 a domenica 27 agosto.

Per il raduno degli azzurri, che si svolgerà a Pusiano, il DT dell’Italia, Oreste Perri, ha convocato 10 azzurri, tutti appartenenti al settore maschile, dei quali 4 per il kayak e 6 per la canadese. I quattro azzurri del kayak saranno Manfredi Rizza, Alessandro Gnecchi, Giacomo Cinti ed Andrea Domenico Di Liberto.

Per quanto concerne la canadese, invece, è stato convocato il blocco delle Fiamme Oro che può contare su Carlo Tacchini, Gabriele Casadei, Mattia Alfonsi, Dawid Szela, Daniele Santini e Nicolae Craciun. Prima della conclusione del raduno verranno diramate le convocazioni per i Mondiali.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE

AERONAUTICA MILITARE: Manfredi RIZZA

C.S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI

C.C. COMACCHIO: Giacomo CINTI

G.S. FIAMME AZZURRE: Andrea D. DI LIBERTO

CANADESE MASCHILE

GR.SP. FIAMME ORO: Carlo TACCHINI, Gabriele CASADEI, Mattia ALFONSI, Dawid SZELA, Daniele SANTINI, Nicolae CRACIUN

Foto: comunicato stampa Federcanoa