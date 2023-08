Canale 5, Rai, Sky o DAZN: dove vedere Milan-Monza? Canale esatto Trofeo Berlusconi: programma, orario, tv e streaming

Le amichevoli impazzano in questo calcio d’agosto. La Serie A inizierà fra soli undici giorni e le squadre del nostro campionato stanno mettendo a punto la propria forma in vista del campionato. Quest’oggi sarà il turno del Milan di Stefano Pioli, che sarà impegnato nella prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi all’U-Power Stadium contro il Monza.

Dalla morte del Cavaliere, era parso scontato riesumare quello che in passato era il trofeo Luigi Berlusconi, padre dell’imprenditore. Il trofeo amichevole è stato messo in palio consecutivamente dal 1991 al 2015, per poi essere rispolverato un’ultima volta nel 2021 in una partita tra Milan e Monza, le due squadre che hanno caratterizzato la carriera sportiva-dirigenziale di Silvio Berlusconi.

Il Milan torna dalla tournée americana dopo aver incassato tre sconfitte con Real Madrid, Juventus (ai rigori) e Barcellona, ma i rossoneri rimangono fiduciosi per il buon livello di gioco espresso. In questa occasione potranno essere visti quasi tutti i nuovi acquisti all’opera che negli USA non hanno giocato, come Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Monza che invece si sta muovendo senza farsi troppo notare: due acquisti a zero, ma intelligenti come Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio e la volontà di resistere agli assalti per Carlos Augusto: l’obiettivo di Raffaele Palladino è di fare un ulteriore salto in avanti in classifica.

Il match tra Monza e Milan, prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, inizierà alle 21.00 all’ U-Power Stadium di Monza. La sfida sarà visibile in chiaro su Canale 5, mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity.

CALENDARIO MILAN-MONZA DOMANI

Martedì 8 agosto:

Ore 21.00 Monza-Milan – Diretta tv su Canale 5

PROGRAMMA MILAN-MONZA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Canale 5.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

