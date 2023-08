Calcio, Monza-Milan: i rossoneri si aggiudicano il Trofeo Silvio Berlusconi ai rigori

Nella serata di oggi, martedì 8 agosto, nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, a partire dalle ore 21.00, si sono affrontati il Monza di Raffaele Palladino e il Milan di Stefano Pioli. A trionfare sono stati i Diavoli dopo i calci di rigore. La partita tra i brianzoli e i rossoneri ha regalato tante emozioni e ha dunque assegnato il Trofeo dedicato all’ex patron delle due società proprio al Milan. Ma ecco di seguito il racconto del match di questa sera.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

CALCIO, MONZA-MILAN: IL RACCONTO DEL MATCH

IL PRIMO TEMPO

La prima grande occasione arriva all’undicesimo con un gran tiro di Leao da fuori area su passaggio filtrante di Theo Hernandez e pallone respinto da Di Gregorio: bella la conclusione del portoghese. Due minuti più tardi tiro acrobatico di Giroud respinto dalla difesa biancorossa. Al 16esimo doppia grande occasione per il Monza. Sulla fascia sinistra incursione di Mota che supera facilmente Thiaw, pallone messo in mezzo e gran tiro di Maric respinto da vicinissimo da parte di Maignan. Sulla ribattuta conclusione da fuori insidiosa di Pessina che trova nuovamente il portiere francese attento.

Al 28esimo la svolta: triangolo del Milan, Giroud imbuca per Pulisic che ruba il tempo a D’Ambrosio e viene atterrato. L’arbitro non ha dubbi e fischia il rigore. Lo stesso americano va dal dischetto, tira male e a mezza altezza e Di Gregorio respinge. Sulla ribattuta però, Pulisic, è più lesto e la spinge dentro: 0-1 per i rossoneri. Passano tre minuti e nonostante l’ottimo momento del Milan, il Monza pareggia. Carlos Augusto taglia il campo, serve Colpani che, con un diagonale di sinistro, buca Maignan: 1-1.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa si parte subito forte e a farlo è il Milan: Leao scappa via, calcia e svirgola il pallone. Al 53esimo occasionissima Milan con una serie di rimpalli che, però, Di Gregorio salva sulla linea e col corpo. Nel secondo tempo i ritmi sono bassi e le occasioni non si contano nemmeno su una mano: il momento più interessante è quello del cooling break.

La partita e i ritmi non decollano e dunque si arriva ai calci di rigore dopo un secondo tempo che definire soporifero sarebbe riduttivo. Il primo lo calcia Reijnders e spiazza Di Gregorio; fa lo stesso Petagna con Maignan. Okafor calcia alla sinistra di Di Gregorio che intuisce ma non blocca.

Caprari non sbaglia. Tomori si presenta sul dischetto e spiazza anche lui l’estremo difensore brianzolo. Machina fissa il risultato sul 3-3. Loftus-Cheek calcia tra le gambe di Di Gregorio; Carboni non sbaglia. Colombo porta il Milan sul 5-4. Pessina calcia e con freddezza la butta dentro. Si va ad oltranza e Thiaw lentamente la butta dentro; Birindelli calcia troppo forte e colpisce la traversa.

Foto: LaPresse