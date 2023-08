Calendario Serie A calcio oggi in tv: orari partite 19 agosto, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky

La Serie A 2023-2024 è finalmente tornata! La nuova stagione del massimo campionato italiano di calcio scatterà nella giornata odierna, di sabato 19 agosto, con ben quattro anticipi. La caccia ai campionati d’Italia del Napoli è ufficialmente partita, con i partenopei che, tra le altre cose, saranno i primi a scendere in campo in questa annata.

La prima giornata della nuova stagione si aprirà infatti con due anticipi nella giornata di sabato 19 agosto alle ore 18.30 ovvero Empoli-Hellas Verona e Frosinone-Napoli, con i campioni in carica che daranno il via alla nuova cavalcata con Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti, quindi alle ore 20.45 toccherà a Genoa-Fiorentina e Inter-Monza.

Si annunciano subito quattro match davvero interessanti e per nulla scontati. La prima giornata della Serie A proseguirà poi nella giornata di domani, prima di concludersi lunedì 21 agosto con gli ultimi due posticipi. Buona Serie A a tutti!

I match del sabato della prima giornata di Serie A saranno tutti disponibili in streaming su DAZN. Su Sky potranno essere seguiti tutti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO. Per quanto riguarda Sky si potrà vedere Inter-Monza su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) per cui anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Empoli-Hellas Verona – diretta su DAZN

Ore 18.30 Frosinone-Napoli – diretta su DAZN

Ore 20.45 Genoa-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Monza – diretta su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento, per Inter-Monza Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per Inter-Monza

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse