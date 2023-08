Calendario Serie A 19-21 agosto: programma prima giornata, che partite si giocano, programma, orari

Ci siamo! Il count-down sta volgendo al termine: la Serie A 2023-2024 è finalmente pronta a tornare! Manca sempre meno al ritorno del massimo campionato italiano di calcio che si prepara per la sua prima giornata, appena due giorni dato che si ripartirà nel corso di questo fine settimana. Ci attende una annata davvero tutta da vivere, con il Napoli campione d’Italia e una nutrita schiera di squadre che proveranno a rubare ai partenopei il trono.

La prima giornata della nuova stagione si aprirà con due anticipi nella giornata di sabato 19 agosto alle ore 18.30 ovvero Empoli-Hellas Verona e Frosinone-Napoli, con i campioni in carica che daranno il via alla nuova cavalcata con Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti, quindi alle ore 20.45 toccherà a Genoa-Fiorentina e Inter-Monza.

Domenica 20 agosto stesso schema di fasce orarie. Alle ore 18.30 si inizierà con Roma-Salernitana, quindi Sassuolo-Atalanta. Alle ore 20.45 saranno in campo Lecce-Lazio e Udinese-Juventus. Infine, lunedì 21 agosto si concluderà il primo turno con Torino-Cagliari alle ore 18.30 e Bologna-Milan alle ore 20.45.

I match della prima giornata di Serie A saranno tutti disponibili in streaming su DAZN. Su Sky potranno essere seguiti tutti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO. Per quanto riguarda Sky si potranno vedere Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari per cui anche su NOW e SkyGO.

CALENDARIO PRIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 19 agosto

Ore 18.30 Empoli-Hellas Verona – diretta su DAZN

Ore 18.30 Frosinone-Napoli – diretta su DAZN

Ore 20.45 Genoa-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 20.45 Inter-Monza – diretta su Sky e DAZN

Domenica 20 agosto

Ore 18.30 Roma-Salernitana – diretta su DAZN

Ore 18.30 Sassuolo-Atalanta – diretta su DAZN

Ore 20.45 Lecce-Lazio – diretta su Sky e DAZN

Ore 20.45 Udinese-Juventus – diretta su DAZN

Lunedì 21 agosto

Ore 18.30 Torino-Cagliari – diretta su Sky e DAZN

Ore 20.45 Bologna-Milan – diretta su DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per Inter-Monza, Lecce-Lazio e Torino-Cagliari

Foto: LaPresse