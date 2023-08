Calendario Serie A 1-3 settembre agosto: programma seconda giornata, che partite si giocano, programma, orari

Torna la Serie A in questo weekend. Domani, primo settembre, si giocherà la terza giornata del campionato italiano, ultima prima di uno stop di una settimana a causa delle partite delle Nazionali. Si torna alla suddivisione sul weekend, da venerdì a domenica, e ci saranno già dei big match niente male

Si comincia con l’anticipo delle 18.30 tra Sassuolo ed Hellas Verona, ma l’attenzione andrà tutta sulla sera, con un Roma-Milan che promette scintille, con i rossoneri a punteggio pieno e i giallorossi che potrebbero far debuttare immediatamente Romelu Lukaku. Il sabato si aprirà invece con Bologna-Cagliari ed Udinese-Frosinone, mentre alle 20.45 ci sarà il derby lombardo tra Atalanta e Monza; il main event di giornata è però al Diego Armando Maradona, con il Napoli che ospita la Lazio.

Altre quattro partite per domenica 3 settembre. L’Inter di Simone Inzaghi accoglie fra le mura amiche l’insidiosa Fiorentina alle 18.30, allo stesso orario match che si preannuncia combattuto tra Torino e Genoa. In serata la Juventus andrà in casa dell’Empoli ancora fermo a zero punti, in contemporanea la partita tra Lecce e Salernitana al Via del Mare.

La 3a giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport tutti i match potranno essere seguiti (previo abbonamento) su ZONA DAZN (canale 214) e, per questo canale, anche in streaming su NOW e SkyGO. Su Sky Sport, inoltre, saranno trasmesse Bologna-Cagliari, Atalanta-Monza e Empoli-Juventus, per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO TERZA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Venerdì primo settembre

Ore 18.30 Sassuolo-Hellas Verona – diretta su DAZN

Ore 20.45 Roma-Milan – diretta su DAZN

Sabato 2 settembre

Ore 18.30 Bologna-Cagliari – diretta su DAZN e Sky

Ore 18.30 Udinese-Frosinone – diretta su DAZN

Ore 20.45 Atalanta-Monza – diretta su DAZN e Sky

Ore 20.45 Napoli-Lazio – diretta su DAZN

Domenica 3 settembre

Ore 18.30 Inter-Fiorentina – diretta su DAZN

Ore 18.30 Torino-Genoa – diretta su DAZN

Ore 20.45 Empoli-Juventus – diretta su DAZN e Sky

Ore 20.45 Lecce-Salernitana – diretta su DAZN

PROGRAMMA TERZA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento. Su Sky Sport saranno trasmesse Bologna-Cagliari, Atalanta-Monza e Empoli-Juventus

Diretta streaming: DAZN per tutti i match, NOW e SkyGO per ZONA DAZN, NOW e SkyGO per Bologna-Cagliari, Atalanta-Monza e Empoli-Juventus

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse