Calendario Mondiali tiro con l’arco 2023 oggi: orari 3 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Prosegue anche oggi il programma dei Campionati Mondiali 2023 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Berlino fino a domenica 6 agosto. In attesa di un weekend di fuoco in cui verranno assegnate tutte le medaglie della rassegna iridata, il day-3 vedrà lo svolgimento dei primi turni (fino agli ottavi di finale) dei tabelloni individuali maschili e femminili di ricurvo e compound.

L’Italia sogna una medaglia in tutti e quattro gli eventi, tuttavia la competizione più importante in prospettiva potrebbe rivelarsi quella del ricurvo maschile. Il Bel Paese infatti non ha ancora ottenuto nemmeno una quota olimpica individuale tra gli uomini (mentre in campo femminile è già stata conquistata agli European Games grazie a Chiara Rebagliati) e, nel caso in cui il terzetto dovesse rimanere fuori dal podio iridato nella prova a squadre, sarebbe importante fare strada nell’individuale per tenere viva almeno l’ipotesi del pass singolo.

Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Federico Musolesi, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati entreranno subito in gara a partire dal turno preliminare nell’olimpico, mentre nel compound Elisa Roner salta il primo round grazie ad un bye. Gli altri compoundisti italiani impegnati già dal primo turno saranno invece Marcella Tonioli, Andrea Nicole Moccia, Andrea Bruno, Elia Fregnan e Federico Pagnoni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della terza giornata dei Mondiali di tiro con l’arco 2023. Non è prevista la copertura televisiva e streaming delle eliminatorie, mentre le fasi finali della manifestazione saranno visibili in diretta streaming su Olympic Channel.

CALENDARIO MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023 OGGI

Giovedì 3 agosto

Ore 9.45 Primo turno, secondo turno, sedicesimi e ottavi di finale ricurvo individuale maschile e femminile

Ore 14.15 Primo turno, secondo turno, sedicesimi e ottavi di finale compound individuale maschile e femminile

MONDIALI TIRO CON L’ARCO 2023: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Olimpico maschile: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli

Olimpico femminile: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati

Compound maschile: Marco Bruno, Elia Fregnan, Federico Pagnoni

Compound femminile: Elisa Roner, Marcella Tonioli, Andrea Nicole Moccia

Foto: World Archery