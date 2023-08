Calendario Mondiali tiro a volo 2023 oggi: orari domenica 20 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Proseguono le competizioni a Baku, città dell’Azerbaijan che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo. Sarà una giornata snella quella che andrà in scena oggi, domenica 20 agosto, in quanto si disputerà soltanto la prova inerente la gara a squadre dello skeet.

La Nazionale italiana cercherà di fare la voce grossa puntando su due team molto competitivi come quello formato da Gabriele Rossetti e Martina Bartolomei e da Tammaro Cassandro e Diana Bacosi.

Le qualificazioni della prova mista a squadre comincerà alle ore 6:00 italiane con 75 piattelli a testa. La Finale inizierà invece alle 16:30.

La ISSF trasmetterà in diretta soltanto la Finale sui suoi canali social (Facebook, YouTube), prevista anche una diretta su Olympic Channel.

MONDIALI TIRO A VOLO: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI

Italia 1

Tammaro Cassandro, Diana Bacosi

Italia 2

Gabriele Rossetti, Martina Bartolemei

MONDIALI TIRO A VOLO: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI OGGI (VENERDI’ 20 AGOSTO)

Domenica 20 agosto

06.00 Qualificazioni skeet misto a coppie (75 piattelli a testa)

16.30 Finale skeet misto a coppie

MONDIALI TIRO A VOLO 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Finale prova a squadre – canali social ISSF (Youtube, Facebook, Live Streaming); Olympic Channel.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse