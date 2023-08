Calendario Mondiali pentathlon 2023: programma, orari, tv, streaming

Scattano ufficialmente i Campionati Mondiali di pentathlon moderno 2023. L’attesissima manifestazione iridata, che si svilupperà a partire dalla giornata odierna, fino a lunedì 28 agosto, si disputerà presso lo Sports Training Village (STV) dell’Università di Bath, in Gran Bretagna.

Dopo gli ottimi risultati per i colori azzurri ai Campionati Europei, c’è ancora un un pass olimpico in palio nella gara individuale maschile, dato che gli atleti che saliranno sul podio otterranno la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024.

Cosa prevede il programma dell’evento iridato? Le gare scatteranno nella giornata odierna con il ranking round di scherma delle due staffette, che vedranno le finali disputarsi nella giornata di domani, martedì 22 agosto. Da mercoledì 23 agosto, quindi, partiranno il via le gare individuali, che culmineranno con le finali, in programma domenica 27 agosto. La chiusura del programma sarà con la staffetta mista, prevista lunedì 28 agosto.

Come seguire i Mondiali di pentathlon? Per la manifestazione di Bath non è prevista la diretta tv, ma le semifinali e le finali delle gare individuali e la staffetta mista verranno trasmesse in diretta streaming su UIPM TV e su Olympic Channel.

CALENDARIO MONDIALI PENTATHLON 2023

Lunedì 21 agosto

Orario da definire Ranking round staffetta maschile

Orario da definire Ranking round staffetta femminile

Martedì 22 agosto

Orario da definire Finale staffetta maschile

Orario da definire Finale staffetta femminile

Mercoledì 23 agosto

Orario da definire Qualificazioni femminili

Giovedì 24 agosto

Orario da definire Qualificazioni maschili

Orario da definire Ranking round femminile

Venerdì 25 agosto

11.30 Semifinale A femminile

16.00 Semifinale B femminile

Orario da definire Ranking round maschile

Sabato 26 agosto

11.30 Semifinale A maschile

16.00 Semifinale B maschile

Domenica 27 agosto

11.15 Finale femminile

16.15 Finale maschile

Lunedì 28 agosto

14.15 Finale staffetta mista

PROGRAMMA MONDIALI PENTATHLON 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: UIPM TV e Olympic Channel (per quanto riguarda semifinali e finali individuali e staffetta mista).

Foto: Pentathlon European Games 2023