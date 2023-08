Calendario Mondiali ciclismo su strada 2023: programma, orari, tv, streaming

È ormai alle porte uno degli eventi più attesi dell’intera stagione del ciclismo su strada. In una sede inusuale del calendario, i Campionati del Mondo si terranno quest’anno nel mese di agosto. La sede è quella di Glasgow, in Scozia, e le prove su strada saranno inserite nella prima storica rassegna iridata multidisciplinare organizzata dall’UCI.

In totale le prove in programma per quanto riguarda il ciclismo su strada saranno in totale undici: cinque prove in linea, cinque a cronometro e la cronostaffetta mista, entrata nel programma solo nel 2019. Il calendario prenderà il via sabato 5 agosto con la gara in linea riservata alle donne junior e si chiuderà domenica 13 con la gara in linea per le donne elite.

Di seguito il programma completo delle prove di ciclismo su strada valide per i Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023, con tutte le informazioni necessarie per seguire le gare in diretta. La diretta tv sarà assicurata da Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN. Noi di OA Sport vi offriremo inoltre la DIRETTA LIVE testuale per non farvi perdere neanche un minuto.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO SU STRADA 2023

SABATO, 5 AGOSTO 2023

11:00 In linea – Donne Junior

14:00 In linea – Junior

DOMENICA, 6 AGOSTO 2023

10:30 In linea – Uomini Elite

MARTEDÌ, 8 AGOSTO 2023

14:00 Team Time Trial Mixed Relay

MERCOLEDÌ, 9 AGOSTO 2023

15:30 Cronometro – Uomini Under 23

GIOVEDÌ, 10 AGOSTO 2023

12:15 Cronometro – Donne Junior

15:00 Cronometro – Donne Elite

VENERDÌ, 11 AGOSTO 2023

11:00 Cronometro – Uomini Junior

15:35 Cronometro – Uomini Elite

SABATO, 12 AGOSTO 2023

12:30 In linea – Uomini Under 23

DOMENICA, 13 AGOSTO 2023

13:00 In linea – Donne Elite

MONDIALI CICLISMO: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport.

Diretta streaming: Rai Play, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN.

Diretta live testuale: OA Sport.

