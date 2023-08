Calendario Mondiali basket 2023: orari giornalieri dai gironi alla finale, programma, tv, streaming

Manca sempre meno all’inizio dei Mondiali di basket 2023. A partire da venerdì 25 Agosto, infatti, Giappone, Indonesia e Filippine saranno teatro della rassegna iridata che arriva alla sua trentaduesima edizione. La Spagna di Sergio Scariolo proverà a confermare il Titolo di quattro anni fa, con Francia e Stati Uniti pronte a dare battaglia al pari della Nazionale italiana guidata da Gianmarco Pozzecco.

S’incomincia con la prima fase da venerdì 25 Agosto a giovedì 31 Agosto, con le trentadue partecipanti suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Le migliori due classificate accederanno alla seconda fase (sempre a gironi) prevista il 2 e 3 Settembre, portandosi dietro i punti accumulati in quella precedente. Da qui usciranno poi le migliori otto che andranno a sfidarsi nei quarti di finale in programma rispettivamente il 4 e 5 Settembre, che determineranno le semifinaliste (gare previste venerdì 8 Settembre) . La finale che assegnerà il Titolo si disputerà domenica 10 Settembre alle 14:40 ora italiana.

Andiamo a riepilogare di seguito il calendario dalla prima partita fino alla finalissima, con gli orari indicati che fanno chiaramente riferimento al fuso orario di Roma (dove disponibili). La rassegna iridata verrà ospitata per la prima volta da tre diverse Nazioni (Giappone, Indonesia e Filippine), con la fase finale in una sede unica a Manila nella splendida cornice della Manila Arena – dove tra l’altro l’Italia di Gianmarco Pozzecco giocherà nella prima fase a gironi. La diretta TV sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2 HD (canale 2 del Digitale Terrestre) per le sfide dell’Italbasket, mentre tutta la competizione verrà trasmessa per gli abbonati su Sky Sport (la programmazione è ancora in via di definizione). La diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay (per le partite degli Azzurri) e per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023

VENERDI’ 25 AGOSTO 31 AGOSTO

PRIMA FASE

Ore 10:00 Angola-Italia (Manila, girone A)

Ore 10:00 Finlandia-Australia (Okinawa, girone E)

Ore 10:45 Messico-Montenegro (Manila, girone D)

Ore 11:15 Lettonia-Libano (Jakarta, girone H)

Ore 14:00 Repubblica Dominicana-Filippine (Manila, girone A)

Ore 14:10 Germania-Giappone (Okinawa, girone E)

Ore 14:30 Egitto-Lituania (Manila, girone D)

Ore 15:30 Canada-Francia (Jakarta, girone H)

SABATO 26 AGOSTO

PRIMA FASE

Ore 10:00 Sud Sudan-Porto Rico (Manila, girone B)

Ore 10:00 Capo Verde-Georgia (Okinawa, girone F)

Ore 10:45 Giordania-Grecia (Manila, girone C)

Ore 13:30 Slovenia-Venezuela (Okinawa, girone F)

Ore 14:00 Serbia-Cina (Manila, girone B)

Ore 14:40 Stati Uniti-Nuova Zelanda (Manila, girone C)

Ore 15:30 Spagna-Costa d’Avorio (Jakarta, girone G)

DOMENICA 27 AGOSTO

PRIMA FASE

Ore 10:00 Italia-Repubblica Dominicana (Manila, girone A)

Ore 10:30 Australia-Germania (Okinawa, girone E)

Ore 10:45 Montenegro-Egitto (Manila, girone D)

Ore 11:45 Libano-Canada (Jakarta, girone H)

Ore 14:00 Filippine-Angola (Manila, girone A)

Ore 14:10 Giappone-Finlandia (Okinawa, girone E)

Ore 14:30 Lituania-Messico (Manila, girone D)

Ore 15:30 Francia-Lettonia (Jakarta, girone H)

LUNEDI’ 28 AGOSTO

PRIMA FASE

Ore 10:00 Cina-Sud Sudan (Manila, girone B)

Ore 10:00 Venezuela-Capo Verde (Okinawa, girone F)

Ore 10:45 Nuova Zelanda-Giordania (Manila, girone C)

Ore 11:45 Costa d’Avorio-Iran (Jakarta, girone G)

Ore 13:30 Georgia-Slovenia (Okinawa, girone F)

Ore 14:00 Porto Rico-Serbia (Manila, girone B)

Ore 14:40 Grecia-Stati Uniti (Manila, girone C)

Ore 15:30 Brasile-Spagna (Jakarta, girone G)

MARTEDI’ 29 AGOSTO

PRIMA FASE

Ore 9:30 Germania-Finlandia (Okinawa, girone E)

Ore 10:00 Angola-Repubblica Dominicana (Manila, girone A)

Ore 10:45 Egitto-Messico (Manila, girone D)

Ore 11:45 Libano-Francia (Jakarta, girone H)

Ore 13:10 Australia-Giappone (Okinawa, girone E)

Ore 14:00 Italia -Filippine (Manila, girone A)

Ore 14:30 Montenegro-Lituania (Manila, girone D)

Ore 15:30 Canada-Lettonia (Jakarta, girone H)

MERCOLEDI’ 30 AGOSTO

PRIMA FASE

Ore 10:00 Sud Sudan-Serbia (Manila, girone B)

Ore 10:00 Georgia-Venezuela (Okinawa, girone D)

Ore 10:40 Stati Uniti-Giordania (Manila, girone C)

Ore 11:45 Costa d’Avorio-Brasile (Jakarta, girone G)

Ore 13:30 Slovenia-Capo Verde (Okinawa, girone F)

Ore 14:00 Cina-Porto Rico (Manila, girone B)

Ore 14:40 Grecia-Nuova Zelanda (Manila, girone C)

Ore 15:30 Iran-Spagna (Jakarta, girone G)

GIOVEDI’ 31 AGOSTO

GIRONI DI CLASSIFICAZIONE 17°-32° POSTO

A3-B4 (Manila, girone M)

B3-A4 (Manila, girone M)

C3-D4 (Manila, girone N)

D3-C4 (Manila, girone N)

E3-F4 (Okinawa, girone O)

F3-E4 (Okinawa, girone O)

G3-H4 (Jakarta, girone P)

H3-G4 (Jakarta, girone P)

VENERDI’ 1° SETTEMBRE

SECONDA FASE

A1-B2 (Manila, girone I)

B1-A2 (Manila, girone I)

C1-D2 (Manila, girone J)

D1-C2 (Manila, girone J)

E1-F2 (Okinawa, girone K)

F1-E2 (Okinawa, girone K)

G1-H2 (Jakarta, girone L)

H1-G2 (Jakara, girone L)

SABATO 2 SETTEMBRE

GIRONI DI CLASSIFICAZIONE 17°-32° POSTO

A4-B4 (Manila, girone M)

A3-B3 (Manila, girone M)

C3-D3 (Manila, girone N)

C4-D4 (Manila, girone N)

E3-F3 (Okinawa, girone O)

E4-F4 (Okinawa, girone O)

G3-H3 (Jakarta, girone P)

G4.H4 (Jakarta, girone P)

DOMENICA 3 SETTEMBRE

SECONDA FASE

A1-B1 (Manila, girone J)

A2-B2 (Manila, girone J)

C1-D1 (Manila, girone K)

C2-D2 (Manila, girone K)

E1-F1 (Okinawa, girone K)

E2-F2 (Okinawa, girone K)

G1-H1 (Jakarta, girone L)

G2-H2 (Jakarta, girone L)

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE

QUARTI DI FINALE

I1-J2 (Manila)

J1-I2 (Manila)

MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE

QUARTI DI FINALE

K1-L2 (Manila)

L1-K2 (Manila)

GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE

SEMIFINALI 5°-8° POSTO

Perdente I1-J2-Perdente K1-L2 (Manila)

Perdente J1-I2-Perdente L1-K2 (Manila)

VENERDI’ 8 SETTEMBRE

SEMIFINALI

Vincente I1-J2-Vincente K1-L2 (Manila)

Vincente J1-I2-Vincente L1-K2 (Manila)

SABATO 9 SETTEMBRE

Finale 7° posto (Manila)

Finale 5° posto (Manila)

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 10:30 Finale 3° posto (Manila)

Ore 14:40 Finale 1° posto (Manila)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023: DOVE SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD (Canale 2 del Digitale Terrestre) per le partite dell’Italia; per gli abbonati su Sky Sport (programmazione in via di definizione)

Diretta streaming: RaiPlay per tutti (per le partite dell’Italia); per gli abbonati su SkyGO, Now TV e DAZN

Credit: Ciamillo