Calendario Mondiali basket 2023 oggi: orari partite 26 agosto, programma, tv, streaming

Seconda giornata dei Mondiali di basket in arrivo tra Manila, Okinawa e Giacarta, cioè tra Filippine, Giappone e Indonesia. Altre otto partite completeranno il novero delle squadre che si mostrano per la prima volta al grande pubblico. Parecchi gli scontri apparentemente scontati, ma qualcosa da segnalare c’è.

Innanzitutto è il giorno del debutto di parecchie stelle. Chiaramente, si parla di tutte quelle di Team USA, che inizia il proprio cammino contro i Tall Blacks, cioè la Nuova Zelanda. Di scena però anche la Serbia, che interessa da vicino perché s’incrocia con il girone dell’Italia. Ad aprire c’è la suggestiva Sud Sudan-Porto Rico, mentre è oggi anche la giornata del via per la Spagna Campione del Mondo in carica, che sfida la Costa d’Avorio. Cominciano anche i Mondiali di uno che ha giurato di volere una medaglia a qualsiasi costo, Luka Doncic, con la sua Slovenia attesa da una prima a tinte venezuelane.

Di seguito l’intero calendario della giornata odierna ai Mondiali di basket 2023. Sarà possibile seguire tutte le partite in diretta streaming su DAZN; tre ne verranno inoltre proposte in diretta tv da Sky Sport (Sud Sudan-Porto Rico, Serbia-Cina e Stati Uniti-Nuova Zelanda), oltre che in diretta streaming su Sky Go e Now Tv.

CALENDARIO MONDIALI BASKET 2023 OGGI

Sabato 26 agosto

Ore 10:00 Sud Sudan-Porto Rico (girone B, Manila) – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

Ore 10:00 Capo Verde-Georgia (girone F, Okinawa)

Ore 10:45 Giordania-Grecia (girone C, Manila)

Ore 11:15 Iran-Brasile (girone G, Giacarta)

Ore 13:30 Slovenia-Venezuela (girone F, Okinawa)

Ore 14:00 Serbia-Cina (girone B, Manila) – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

Ore 14:40 Stati Uniti-Nuova Zelanda (girone C, Manila) – Diretta tv su Sky Sport Action (canale 205)

Ore 15:30 Spagna-Costa d’Avorio (girone G, Giacarta)

PROGRAMMA MONDIALI BASKET 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204, Sud Sudan-Porto Rico, Serbia-Cina), Sky Sport Action (Stati Uniti-Nuova Zelanda)

Diretta streaming: Sky Go e Now Tv (Sud Sudan-Porto Rico, Serbia Cina, Stati Uniti-Nuova Zelanda), DAZN (tutte le partite)

Foto: Photo LiveMedia/Joaquin Corchero/DPPI – LivePhotoSport.it