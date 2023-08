Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari 20 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 20 agosto va in scena la seconda giornat ai Mondiali 2023 di atletica leggera. A Budapest (Ungheria) prosegue la rassegna iridata e ben 20 azzurri saranno impegnati in questa giornata di apertura. Riflettori puntati su Larissa Iapichino, che andrà a caccia del colpaccio nella finale del salto in lungo, dove sarà una delle favorite delle vigilia. Si vuole sognare in grande con Antonella Palmisano e Valentina Trapletti nella 20 km di marcia: la Campionessa Olimpica tornerà ai fasti dei giorni migliori?

Vedremo all’opera anche altri due Campioni Olimpici: Gianmarco Tamberi si cimenterà nelle qualificazioni del salto in alto, Marcell Jacobs proverà a inventarsi una magia nella semifinale dei 100 metri sperando di accedere all’atto conclusivo della serata. Da non perdere Yeman Crippa nei 10.000 metri. Da seguire con grande attenzione Daisy Osakue nelle qualificazioni del lancio del disco, Alessandro Sibilio nelle batterie dei 400 ostacoli, Lorenzo Simonelli nelle batterie dei 110 ostacoli, Pietro Arese nelle semifinali dei 1500 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2023 di atletica leggera nella giornata di oggi (domenica 20 agosto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA OGGI

Domenica 20 agosto

07.15 20 km di marcia (femminile)

09.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

09.35 400 metri (femminile), batterie

09.50 Eptathlon, salto in lungo

10.25 400 metri (maschile), batterie

10.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni

11.25 400 ostacoli (maschile), batterie

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.10 100 metri (femminile), batterie

13.05 110 ostacoli, batterie

16.35 100 metri (maschile), semifinali

16.55 Salto in lungo (femminile), finale

17.05 1.500 metri (femminile), semifinali

17.35 1.500 metri (maschile), semifinali

17.50 Lancio del martello (maschile), finale

18.00 Eptathlon, 800 metri

18.25 10.000 metri (maschile)

19.10 100 metri (maschile), finale

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI ATLETICA

07.15 20 km di marcia (femminile): Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti

09.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Daisy Osakue

09.35 400 metri (femminile), batterie: Alice Mangione

10.25 400 metri (maschile), batterie: Davide Re

10.35 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Marco Fassinotti

11.25 400 ostacoli (maschile), batterie: Alessandro Sibilio, Mario Lambrughi

12.10 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso

13.05 110 ostacoli, batterie: Hassane Fofana, Lorenzo Simonelli

16.35 100 metri (maschile), semifinali: Marcell Jacobs

16.55 Salto in lungo (femminile), finale: Larissa Iapichino

17.05 1.500 metri (femminile), semifinali: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini

17.35 1.500 metri (maschile), semifinali: Pietro Arese

18.25 10.000 metri (maschile): Yeman Crippa

19.10 100 metri (maschile), finale: eventuale Marcell Jacobs

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 07.00 alle ore 08.45, dalle ore 16.30 alle ore 19.40; RaiSportHD dalle ore 08.45 alle ore 11.45; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 07.05 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 16.45 alle ore 18.20; Eurosport 1 dalle ore 07.15 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FIDAL/Colombo