Quando corre oggi Jacobs ai Mondiali? Orari semifinale e finale, programma, dove vederlo in tv e streaming

Marcell Jacobs è riuscito a qualificarsi alle semifinali dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico scenderà in pista oggi pomeriggio (domenica 20 agosto, alle ore 16.35), inserito nella prima delle tre semifinali. Il velocista lombardo correrà in corsia 3 e sarà chiamato a una missione davvero molto difficile: qualificarsi all’atto conclusivo della gara regina. Per raggiungere l’obiettivo dovrà chiudere ai primi due posti oppure agguantare uno dei due tempi di ripescaggio. La missione è decisamente ardua, visto che la forma fisica dell’azzurro sembra essere ben lontana da quella dei giorni migliori e in batteria non è andato oltre un alto 10.15.

Marcell Jacobs affronterà due colossi: Noah Lyles (Campione del Mondo dei 200 metri, 9.94 quest’anno) e il kenyano Ferdinand Omanyala (9.84 in stagione). Per raggiungere la finale occorrerà battere uno di questi due oppure correre molto veloce e sperare nel ripescaggio, probabilmente occorrerà aggirarsi nei pressi di 10.00 e magari abbattere anche il fatidico muro sotto cui il nostro portacolori non scende da ormai un anno. Il Campione Olimpico dovrà incrociare anche il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (10.07 stagionale, personale di 9.97), il britannico Eugene Amo-Dadzie (9.93) e il giamaicano Rohan Watson (9.91). In gara anche il polacco Dominik Kopec (10.05).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della semifinale di Marcell Jacobs ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO CORRE MARCELL JACOBS OGGI AI MONDIALI

Domenica 20 agosto

Ore 16.35 100 metri, batterie

Ore 19.10 100 metri, finale

IN CHE CORSIA CORRE MARCELL JACOBS IN SEMIFINALE

Corsia 3.

GLI AVVERSARI DI MARCELL JACOBS IN SEMIFINALE

Corsia 2: Dominik Kopec (Polonia, 10.05 di personale, 10.05 di stagionale, 39mo nel ranking)

Corsia 3: Marcell Jacobs (Italia, 9.80, 10.15, 13mo)

Corsia 4: Noah Lyles (USA, 9.86, 9.94, 5°)

Corsia 5: Ferdinand Omanyala (Kenya, 9.77, 9.84, 1°)

Corsia 6: Abdul Hakim Sani Brown (Giappone, 9.97, 10.07, 79mo)

Corsia 7: Eugene Amo-Dadzie (Gran Bretagna, 9.93, 9.93, 51mo)

Corsia 8: Rohan Watson (Giamaica, 9.91, 9.91, 22mo)

Corsia 9: Usheoritse Itsekiri (Nigeria, 10.02, 10.02, 37mo)

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AI MONDIALI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

