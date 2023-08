Calendario Milan Champions League: date, programma, avversarie, tv e streaming

Nella serata di ieri abbiamo conosciuto le ultime squadre in grado di staccare il pass per la fase a gironi della UEFA Champions League mentre, oggi pomeriggio dalle 18.00, si sono immediatamente svolti i sorteggi. La massima competizione europea per club 2023/2024 ha infatti preso ufficialmente urna. Da pochi istanti, all’interno del Grimaldi Forum di Montercarlo, Principato di Monaco, abbiamo conosciuto tutti i gruppi della Champions, compresi quelli delle quattro italiane e soprattutto quello del Milan.

La squadra guidata da Stefano Pioli ha quindi avuto modo di apprendere quelle che saranno le tre avversarie a partire dal 19/20 settembre (i due giorni in cui andrà in scena la prima giornata della manifestazione). Inserito nella terza e penultima fascia, il Milan, avrà all’interno del proprio girone, quello F, il PSG dell’ex Donnarumma, il Borussia Dormund e il Newcastle, mina vagante dell’ex Tonali. Insomma un girone tutt’altro che semplice per i rossoneri, ricco di ricordi ed ex calciatori.

Adesso ovviamente si attendono le date e gli orari esatti degli incontri che vedranno coinvolti Leao e compagni. La voglia del Milan sarà sicuramente quella di fare bene, proprio come lo scorso anno: il cammino è stato interrotto solamente dall’Inter in un Euro derby valido per il doppio confronto semifinale. Vedremo se Pioli e i suoi riusciranno a ripetersi o fare ancora meglio: prima però, si dovranno superare PSG, Borussia Dortmund e Newcastle.

Ecco di seguito dunque il calendario del Milan in Champions League. Ricordiamo che la massima competizione europea per club si potrà seguire su Sky che ha i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137, oltre che in streaming su SkyGO e NOW TV. Abbiamo poi Amazon che, attraverso Prime Video, si è assicurata i diritti televisivi per mandare in diretta le 16 migliori partite del mercoledì sera. Infine Mediaset potrà trasmettere 121 dei 137 match complessivi e, 104 di questi, saranno visibili in diretta streaming pay su Mediaset Infinity+ mentre le altre 17 partite visibili in diretta in chiaro su Canale 5.

CALENDARIO MILAN CHAMPIONS LEAGUE

Di seguito il calendario Champions League del Milan da aggiornare (partite elencate non in ordine cronologico):

Milan- Newcastle

Milan-PSG

Milan-Borussia Dortmund

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024: DATE FASE A GIRONI

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

