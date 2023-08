Calendario Liga 2023 oggi: orari 11 agosto, chi gioca, programma, tv e streaming

È tutto pronto per il via alla Liga spagnola con un doppio appuntamento previsto per la giornata di oggi, venerdì 11 agosto.

Entrambe le gare in calendario saranno trasmesse in esclusiva da DAZN.

Il primo match della Liga 2023/24 sarà quello tra Almeria e Rayo Vallecano, in campo alle 19.30.

Alle 22.00, invece, una delle sfide più suggestive del torneo: il Valencia sarà infatti di scena sul campo del Siviglia.

Di seguito il calendario e il programma completi con le partite di oggi, venerdì 11 agosto, valide per la 1ª giornata della Liga spagnola. La gare odierne verrano trasmesse da DAZN.



CALENDARIO LIGA SPAGNOLA OGGI

19.30 Almeria-Rayo Vallecano – Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

22.00 Siviglia-Valencia – Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

Foto: LaPresse