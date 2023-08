Calendario Lazio Champions League: date, programma, avversarie, tv e streaming

La UEFA Champions League 2023/2024 sta per tornare. La massima competizione europea per club è pronta a regalare nuovamente emozioni. Nella serata di ieri abbiamo conosciuto le ultime squadre in grado di qualificarsi per la fase a gironi mentre da pochi istanti, direttamente dal Grimaldi Forum di Montercarlo, Principato di Monaco, sono stati resi noti tutti i gruppi della manifestazione che verrà. Presenti, ovviamente, anche i raggruppamenti con le quattro formazioni italiane che parteciperanno al torneo: ma vediamo da vicino quello della Lazio.

La squadra guidata dal tecnico Maurizio Sarri lo scorso anno è riuscita a staccare il pass per la Champions e quest’anno si è ritrovata ad essere sorteggiate direttamente dalla terza e penultima fascia. I biancocelesti dunque, hanno pescato una squadra dalla prima fascia, una formazione dalla seconda e, infine, una compagine dalla quarta. Il risultato finale? La Lazio dovrà vedersela con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Vedremo come si comporterà l’undici biancoceleste nel Gruppo E.

Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora

Ecco di seguito dunque il calendario del Lazio in Champions League. Ricordiamo che la massima competizione europea per club si potrà seguire su Sky che ha i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137, oltre che in streaming su SkyGO e NOW TV. Abbiamo poi Amazon che, attraverso Prime Video, si è assicurata i diritti televisivi per mandare in diretta le 16 migliori partite del mercoledì sera. Infine Mediaset potrà trasmettere 121 dei 137 match complessivi e, 104 di questi, saranno visibili in diretta streaming pay su Mediaset Infinity+ mentre le altre 17 partite visibili in diretta in chiaro su Canale 5.

CALENDARIO LAZIO CHAMPIONS LEAGUE

Di seguito il calendario Champions League della Lazio da aggiornare (partite elencate non in ordine cronologico):

Lazio-Atletico Madrid

Lazio-Feyenoord

Lazio-Celtic

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024: DATE FASE A GIRONI

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Foto: LaPresse