Sorteggio Champions League, la composizione dei gironi: c’è Napoli-Real Madrid! Le avversarie di Milan, Inter e Lazio

Al Grimaldi Forum di Monte-Carlo è andato in scena l’attesissimo Sorteggio per la fase a gironi della Champions League 2023-2024. La massima competizione europea per club ha dato il via ufficiale alla sua “road to Wembley” nella giornata odierna. Andiamo a vedere, quindi, come sono andati i sorteggi e, soprattutto, se la Dea Bendata è stata dalla parte delle quattro squadre italiane: Inter, Lazio, Milan e Napoli.

I SORTEGGI DELLE ITALIANE

Il Napoli campione d’Italia è inserito nel Girone C assieme al Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti, il Braga e l’Union Berlino. L’Inter è inserita nel Girone D assieme al Benfica, eliminato nella scorsa edizione ai quarti di finale, quindi Salisburgo e la Real Sociedad brutta pescata nella quarta fascia.

Il Milan, invece, è capitato nel Girone F assieme al PSG, al Borussia Dortmund ed al Newcastle dell’ex Sandro Tonali. La Lazio, invece, evita tutti gli “spauracchi” tra prima e seconda fascia e si ritrova nel Girone E assieme a Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow.

I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

GIRONE A: Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray.

GIRONE B: Siviglia, Arsenal, PSV, Lens.

GIRONE C: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino.

GIRONE D: Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad.

GIRONE E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic Glasgow.

GIRONE F: PSG, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle.

GIRONE G: Manchester City, Red Bull Lipsia, Stella Rossa, Young Boys.

GIRONE H: Barcellona, Porto, Shakthar Donetsk, Anversa.

Foto: LiveMedia/Nderim Kaceli