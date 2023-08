Calendario Europei atletica U20 oggi: orari 10 agosto, programma, tv, streaming

Oggi giovedì 10 agosto va in scena la quarta e ultima giornata di gare agli Europei Under 20 di atletica leggera. La rassegna continentale di categoria prosegue a Gerusalemme (Israele), dove si preannuncia grande spettacolo: verranno messi in palio ben 20 titoli e l’Italia vuole essere grande protagonista con alcuni azzurri in grado di mettersi in luce.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (giovedì 10 agosto) agli Europei Under 20 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su allathletics.tv, OA Sport garantirà la diretta live testuale per quanto concerne la sessione serale.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA UNDER 20 OGGI

Giovedì 10 agosto

06.00 10.000 metri di marcia (maschile)

07.10 Decathlon, 110 ostacoli

07.50 Decathlon, lancio del disco

08.00 Salto in alto (maschile), finale

08.15 Salto in lungo (femminile), finale

08.30 4×100 (femminile), batterie

08.55 4×100 (maschile), batterie

09.00 Decathlon, lancio del disco

09.45 Decathlon, salto con l’asta

15.00 Decathlon, tiro del giavellotto

16.20 Salto con l’asta (femminile), finale

16.30 400 ostacoli (femminile), finale

16.45 400 ostacoli (maschile), finale

16.57 800 metri (femminile), finale

17.10 Tiro del giavellotto (femminile), finale

17.15 800 metri (maschile), finale

17.30 3000 siepi (maschile), finale

17.55 4×100 (femminile), finale

18.05 4×100 (maschile), finale

18.20 5.000 metri (femminile), finale

18.30 Salto triplo (maschile), finale

18.52 Lancio del disco (femminile), finale

18.56 Decathlon, 1500 metri

19.20 5.000 metri (maschile), finale

20.06 4×400 (femminile), finale

20.16 4×400 (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA UNDER 20: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: allathletics.tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 16.30.

ITALIANI IN GARA EUROPEI ATLETICA UNDER 20 OGGI

06.00 10.000 metri di marcia (maschile): Disabato, Giampaolo

07.10 Decathlon, 110 ostacoli: Carugati, Demo, Nonino

07.50 Decathlon, lancio del disco: Carugati, Demo, Nonino

08.00 Salto in alto (maschile), finale: Sioli, Stronati

08.15 Salto in lungo (femminile), finale: Amani

08.30 4×100 (femminile), batterie: Italia

08.55 4×100 (maschile), batterie: Italia

09.55 Decathlon, salto con l’asta: Carugati, Demo, Nonino

10.45 Lancio del disco (femminile), finale: Bergamo

15.00 Decathlon, tiro del giavellotto: Carugati, Demo, Nonino

16.20 Salto con l’asta (femminile), finale: Nnachi

16.30 400 ostacoli (femminile), finale: Cavo

16.57 800 metri (femminile), finale: Kabangu

17.55 4×100 (femminile), finale: eventuale Italia

18.05 4×100 (maschile), finale: eventuale Italia

18.20 5.000 metri (femminile), finale: Fraquelli, Voliani

18.30 Salto triplo (maschile), finale: D’Amore

18.56 Decathlon, 1500 metri: Carugati, Demo, Nonino

19.20 5.000 metri (maschile), finale: Benzoni, Borromini

20.06 4×400 (femminile), finale: Italia

20.16 4×400 (maschile), finale: Italia

Foto: Sergio Mateo/FIDAL