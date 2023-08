Calciomercato Serie C: tutti i colpi della settimana (7-13 agosto), acquisti, cessioni e trattative

La sessione estiva di calciomercato prosegue spedita. Dallo scorso 1° luglio ogni giorno riesce a regalare nuove trattative ed emozioni, oltre a colpi di scena inaspettati. Insomma manca sempre meno agli inizi dei vari campionati e anche alla chiusura del marcato: non a caso le tante squadre che prenderanno parte alla prossima Serie C, stanno tentando di piazzare gli ultimi colpi per rafforzare o smussare le proprie rose in vista della nuova annata. Ma vediamo da vicino gli acquisti, le cessioni e le trattative dell’ultima settimana.

Partiamo immediatamente con un acquisto eccellente tra le file del Legnago. La squadra allenata dall’ex calciatore Massimo Donati (ex Palermo e Bari su tutte), ha aggiunto al proprio roster un elemento importantissimo: si tratta dell’ex Carpi e Padova Jeremy Mbakogu. Per lui un contratto annuale. Il Taranto invece, e fino al 2025, ha blindato Alfredo Bifulco. La Triestina è riuscita a chiudere per Enrico Celeghin, giocatore cresciuto nei vivai di Inter e Torino.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Gran colpo in attacco per l’Arezzo invece, che è riuscito ad assicurarsi il cartellino di Libor Kozak, ex attaccante della Lazio, del Bari e anche del Livorno. Stupisce ancora poi il mercato del Catania. In settimana Davide Marsura è approdato alla corte di mister Luca Tabbiani, e nelle ultime ore Kanoute, ex Palermo e Avellino, si è avvicinato prepotentemente ai rossazzurri: a breve potrebbe arrivare l’ufficialità. Anche Maffei e Curado hanno firmato con gli etnei.

Il Cesena non è rimasto a guardare e ha portato in bianconero Ogunseye; anche la Pergolettese ha voluto rafforzare il proprio organico e ha voluto fortemente il ritorno di Federico Artioli, centrocampista classe 2001 in prestito dal Sassuolo. In uscita la SPAL, ha ceduto alla Feralpisalò (neopromossa in B) La Mantia. Zunno è arrivato al Messina così come Picciardi, mentre l’Avellino in difesa ha voluto fare le cose in grande: colpaccio Cionek.

La Carrarese ha acquistato Malick Olalekan Opoola. Per la Fiorenzuola un giocatore d’esperienza: si tratta di Ceravolo. La Juventus Next Gen, ha ceduto in prestito di Christopher Lungoyi all’Yverdon Sport. Il Foggia ha acquistato Marzupio, infine il Potenza ha piazzato il colpo Hristov.

Foto: LaPresse